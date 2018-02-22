Hakkari'ye 18 uzman doktor atandı

İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve beraberindeki İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Akkuş, İl Sağlık Hizmetleri Başkanı Ümüt Kızılay ve Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekimi Celal Yücel Batmacı, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda karşıladığı doktorlarla bir süre sohbet etti.

Kara ve beraberindekiler ile daha sonra hastaneye geçen doktorlara yemek ikram edildi.

Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktorların ilçeye gelerek göreve başlayacağını söyledi.

Yeni atamalarla birlikte Çukurca ilçesinde uzman doktor sayısının 17'ye çıktığını aktaran Kara, "Yüksekova'da da uzman hekim sayısı 51 olmuştur. Bu görevlendirmelerle daha kaliteli sağlık hizmeti verilecektir. Bunun çabası içerisinde olacağız. Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Ahmet Demircan'a ilimize göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ederiz." diye konuştu.

