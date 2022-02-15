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Hakkında soruşturma açılan radyoloji uzmanı, not bırakarak intihar etti
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli olan ve hakkında soruşturma açılınca istifa eden radyoloji uzmanı evinde ölü bulundu. Ailesi ulaşamayınca eve giren bekçi, şahsın cansız bedenine ulaştı.
Hakkında soruşturma açılan radyoloji uzmanı, not bırakarak intihar etti
15 Şubat 2022 09:05 - İHA Yasin Erdem
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Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Kale Köy Sarıkonaklar Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Bir süre önce görev yaptığı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde radyoloji uzmanlığı görevinden istifa eden Alper Ögi’ye (49) telefonla ulaşamayan annesi, arkadaşını arayarak evini kontrol etmesini istedi.

Bunun üzerine arkadaşı Ögi’nin yaşadığı evin bekçisini arayarak evi kontrol etmesini istedi. Kapı anahtarının dışında bırakıldığı eve giren bekçi, teras katının balkon kısmında yer yatağı üstünde Ögi’nin cansız bedenini buldu. Bunun üzerine ihbar sonucu olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin evde yaptıkları incelemede tüple intihar ettiği tespit edildi. Yapılan incelemede kapıya asılmış şekilde üzerinde ‘Ateşle yaklaşmayın’ notu ile mutfak masası üzerine konulmuş ‘Herkes kendine iyi baksın’ yazılı not bulundu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ögi’nin cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından evden çıkarılarak cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uzun yıllardır Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Alper Ögi'nin hakkında açılan soruşturma sonrası görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

radyoloji uzmani alper ogi sorusturma istifa karabuk

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4
1) Bahri şen (Dr )
15.02.2022 16:23:33
Soruşturma konusu nedeni nedir acaba???
People
94
2) ömer hayyam (op.dr.)
15.02.2022 14:43:53
o kadar yanlış karar veren, , bu kararlar ile insanların hayatlarını söndüren hakim ve savcılar neden hiç inthar etmez...

hani onlar vicdanlarına göre karar verirdi ya...
People
82
3) dr ceyar (nrş uzmanı)
15.02.2022 14:26:22
doktorsuz kalırlar inşallah...HERKES DOKTOR DÜŞMANI OLMUŞ!!!!
People
75
4) DR Betül (Uz DR )
15.02.2022 13:27:16
Ne kadar acı, ne kadar üzücü ve büyük bir haber, tüm medyanın tüm ülkenin çalkalanması gerekir böyle acı bir olayla ama burada bir haber olarak geçip gidecek, kanallarda da yayınlanmayacak bile, ölüm acı vefasızlık çok daha acı
People
16
5) rontgen (dr)
15.02.2022 12:55:43
soruşturma konusu mesleki mi özel mi bilmiyoruz.Allah rahmet eylesin.Allan taksiratını affetsin
People
73
6) Nermin Gök (Araştırmacı)
15.02.2022 11:31:45
Çok üzüldüm,
Bir doktor kolay yetişmiyor. Kendi hayatlarını yaşayamıyorlar, ağır iş yükü, çalışma ortamındaki stres ve belki maruz kaldığı mobing doktorları canından bezdiriyor. Allah ailesine sabır versin
People
89
7) dr (acil)
15.02.2022 11:20:40
savcı hakım ,herkes doktor düşmanı olmuş.doktor ezmek ülkemizde moda olmuş.
People
127
8) Dr hulya (Dr)
15.02.2022 09:54:10
Verdiği kararda mesleki yük ve yıpranmışlıklarının cok büyük rol oynadığına adım gibi eminim, mesleğin yarattığı erozyondan ikili ilişkilerinde de zarar görmüştür sebep olanların iki yakası bir araya gelmesin ..
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135
9) Drzen (Uzman doktor )
15.02.2022 09:41:00
Ölürken bile başkalarını düşünmüş;ateşle yaklaşmayın.insanlari canından bezdirdiler lanet olsun. Allah rahmet eylesin Mekanın cennet olsun.
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