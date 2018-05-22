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Hakkında soruşturma başlatılan Bülent Şık: 'Kamu sağlığını ilgilendiren konularda sır ya da yasak olamaz.'
Cumhuriyet gazetesinde gıda güvenliği ve halk sağlığı konularında yazı yazan Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık'a, Türkiye'yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz! İşte zehir listesi' başlıklı yazı dizisi nedeniyle soruşturma açıldı
Hakkında soruşturma başlatılan Bülent Şık: 'Kamu sağlığını ilgilendiren konularda sır ya da yasak olamaz.'
22 Mayıs 2018 -
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Sağlık Bakanlığı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmaya 'göreve ilişkin sırların açıklanması'  'yasaklanan bilgileri temin', 'yasaklanan bilgileri açıklama' ve 'takdir olunacak diğer suçlar' gerekçe olarak gösterildi. Şık,  Akdeniz Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilmişti.

Şık'ın yazı dizisinde Sağlık Bakanlığı'nın, 2011-2016 yılları arasında kanserden ölümlerin dünya ortalamasının üstünde olduğu Antalya, Ergene ve Dilovası’nda yaptığı araştırma 'Sağlık Bakanlığı'nın halktan gizlediği araştırma' olarak tanımlanıyordu. Araştırmadan referans alarak hazırlanan yazı dizisinde insan sağlığını tehdit eden pestisitin taze fasulye, biber, hıyar, marul, maydanoz, çilek, erik ve elmada maksimum kalıntı limitlerini aştığı kaydediliyordu.

Şık, hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin kişisel Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: 

"Bir akademisyenin asli sorumluluğu devlete ya da kurumlara değil halka karşıdır. Bu sorumluluk içinde olduğumuz şartlarda ne kadar aşındırılmış ve baskı altına alınmış olsa da hatırlamamız gereken gerçek şudur: c"

Anahtar Kelimeler:

bulent sik saglik bakanligi kanser

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3
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
22.05.2018 16:23:58
1980 lerde Karadeniz'deki çaylarda Avrupa'nın çok üzerinde radyasyon olduğunu kişisel olarak gördüğümü düşününce uyarı yerinde olmuş ama doğru söyleyeni bekleyen onuncu köy sayın Şık' a da kucağını açmış. Diğeri ise : " Hatırlamamız gereken gerçek şudur : c " derken elektrikler mi kesildi, bu özel mesajı anlamama engel bir bilgi eksikliğim mi var ya da oruç kafama mı vurdu ? Durumu anlayan birisi varsa yorumlarda yazabilir mi, gerçekten merak etitim.
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