Hakkında soruşturma başlatılan Bülent Şık: 'Kamu sağlığını ilgilendiren konularda sır ya da yasak olamaz.'

Sağlık Bakanlığı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmaya 'göreve ilişkin sırların açıklanması' 'yasaklanan bilgileri temin', 'yasaklanan bilgileri açıklama' ve 'takdir olunacak diğer suçlar' gerekçe olarak gösterildi. Şık, Akdeniz Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilmişti.

Şık'ın yazı dizisinde Sağlık Bakanlığı'nın, 2011-2016 yılları arasında kanserden ölümlerin dünya ortalamasının üstünde olduğu Antalya, Ergene ve Dilovası’nda yaptığı araştırma 'Sağlık Bakanlığı'nın halktan gizlediği araştırma' olarak tanımlanıyordu. Araştırmadan referans alarak hazırlanan yazı dizisinde insan sağlığını tehdit eden pestisitin taze fasulye, biber, hıyar, marul, maydanoz, çilek, erik ve elmada maksimum kalıntı limitlerini aştığı kaydediliyordu.

Şık, hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin kişisel Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bir akademisyenin asli sorumluluğu devlete ya da kurumlara değil halka karşıdır. Bu sorumluluk içinde olduğumuz şartlarda ne kadar aşındırılmış ve baskı altına alınmış olsa da hatırlamamız gereken gerçek şudur: c"