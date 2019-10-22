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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü: İş sağlığı ve güvenliği bir kültürdür
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanı Selami Duman, "İşçilerin kendisini koruyucu önlemleri alma noktasında bir kültür geliştirmesi gerekiyor. Denetlemek aslında işin çok önemli bir parçası ama bu bir kültürdür." dedi
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü: İş sağlığı ve güvenliği bir kültürdür
22 Ekim 2019 - AA
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Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yayılması için çok ciddi çalışmalar yapıldığına işaret etti.

Devletin mevzuatlar kapsamında yaptığı düzenlemelerle iş sağlığı ve güvenliği konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Duman, iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli oranda gelişmeler yaşandığını ancak istenilen noktaya gelinmediğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığının nüfusun tamamının sağlığını iyileştirici, koruyucu, önleyici sağlık faaliyetler yürüttüğüne işaret eden Duman, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yürütülen koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin de bunun bir parçası olduğunu anlattı.

Bu kapsamda sahada çalışmalar yaptıklarını belirten Duman, "İş yerlerinde çalışanlarımızın sağlığını koruyucu, geliştirici faaliyetlerle ilgili çeşitli programlar uygulanmakta. Meslek hastalıklarının önlenmesine dair, tanı kriterlerinin belirlenmesine dair, özellikle meslek hastalıklarının teşhislerinin konulmasında farkındalık oluşmasına dair gerek Sağlık Bakanlığı personeline, hekimlerimize farkındalık eğitimleri düzenlerken bir yandan da çalışan kitlesine aynı eğitimleri verme gayretindeyiz." diye konuştu.

"Bu alanda yeni çalışmalarımız var"

Duman, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçinin de iş verenlerin de bilinçli olması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"İşçilerin kendisini koruyucu önlemleri alma noktasında bir kültür geliştirmesi gerekiyor. Devletin bu anlamda uygulanabilir, düzenleyici işlemleri denetlemesi gerekiyor. Denetlemek aslında işin çok önemli bir parçası ama bu bir kültürdür, bir gönül işidir. Bunu yaygınlaştırmak gerekiyor. Bu anlamda farkındalığı artırmak gerekiyor. Biz bu alanda Bakanlığımızda çeşitli eğitimler düzenleyerek meslek hastalıklarındaki farkındalığı artırmaya, tanı kriterlerinin konulmasına ve teşhislerin düzenli konulup bilgi aktarımının sağlanması noktasında gayret sarf ediyoruz. Bu alanda yeni çalışmalarımız var. "

"Ekiplerimiz sahada ziyaretler yapıyor"

Bilinç oluşturmak için iş yeri ziyaretlerine büyük önem verdiklerini aktaran Selami Duman, "Ziyaretlerle ilgili önemli bir yol katettik. Sahada arkadaşlarımız çok ciddi koruyucu hekimlik dalında bilgiler vermekteler. Bu alanda belli hedeflerimiz var." ifadesinde bulundu.

Duman, 81 vilayette il müdürlüklerinde oluşturulan ekiplerin sahada iş yeri ziyaretleri yaparak özellikle koruyucu hekimlik anlamında çalışanlara farkındalık eğitimleri verdiğini anlattı.

Risk gruplarının, metal sektörü, tarım sektörü gibi, sektörlerine göre değiştiğine vurgu yapan Duman, şunları kaydetti:

"Bu alanda bağışıklama hizmetinin önemi vurgulanmakta. Tüm nüfusumuzun olduğu gibi çalışanlarımızın sağlığının korunması anlamında bilgilendirmelerde bulunuluyor. Sağlığın geliştirici faaliyetleri arasında en önemli alanlardan birisi de bağışıklama hizmetidir."   
 

Anahtar Kelimeler:

halk sagligi genel mudurlugu selami duman

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