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Halk Sağlığı Haftası kapsamında ‘Sağlık Sokağı’ açıldı
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında açılan “Sağlık Sokağı”nı ziyaret etti.
Halk Sağlığı Haftası kapsamında ‘Sağlık Sokağı’ açıldı
05 Eylül 2019 -
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Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, 3-9 Eylül günlerini kapsayan Halk Sağlığı Haftası münasebetiyle, Altındağ ilçesindeki Hamamönü’nde “Sağlık Sokağı” açıldı. Sokağın açılışına, Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe’nin yanı sıra Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara ve Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm katıldı.

Bakan Yardımcısı Meşe, açılışta yaptığı konuşmada, bu yıl ki Halk Sağlığı Haftası temasının, “Anne ve Çocuk Sağlığı” olarak belirlendiğini dile getirdi.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar içinde anneler ve çocukların özel bir önceliğe sahip olduğunu vurgulayan Meşe, annelerin ailenin ve toplumun temeli, çocukların ise bir ülkenin geleceği ve umudu olduğunu söyledi.

Meşe, 15-49 yaş arasındaki tüm kadınların, sağlık açısından değerlendirilmesinin sağlaması, üreme dönemi kadın sağlığı göstergelerinin iyileştirilmesi, doğurganlık çağındaki riskli durumların tespit edilmesi, gebelik öncesi danışmanlık verilmesi, erken dönemde gebelik tespiti yapılabilmesi için yılda en az iki kez birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimleri tarafından izlendiğini bildirdi.

Evlilik öncesi sağlık raporu almak için başvuran kişilere sağlıklı aile yapısı, üreme sağlığı, üreme sağlığı yöntemleri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, akraba evliliği ve genetik geçişli hastalıklarla (kalıtsal kan hastalıkları hemoglobinopati) ilgili danışmanlık hizmeti verildiğini anlatan Meşe, böylelikle evlenecek çiftlerin olası riskler, sonuçları ve korunma yolları konularında bilinçlendirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Bakan Yardımcısı Meşe, gebelerin, doğum öncesi, doğum, doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak için de “Gebe Bilgilendirme Sınıflarında” anne adaylarının bilgilendirildiğini aktardı.

“Her yıl 12 binden fazla çocuk sağlıklı yaşama şansına sahip”

Çocuk izleminin, birinci basamak çocuk sağlığı ve hastalıkları hizmetlerinin temelini oluşturduğuna dikkati çeken Meşe, şöyle devam etti:

“İnsana yatırımın geri dönüşüyle ilgili hesaplamalar, en yüksek getirili yatırımın, erken yıllarda çocuklara yapılan yatırım olduğunu göstermiştir. Çocuk izlemi birinci basamağın temelidir. Bu izlem, tüm çocukların büyüme ve gelişmelerinin izlendiği, sağlıklı olup olmadığının değerlendirildiği, aşı ve sağlık eğitimi gibi koruyucu hekimlik uygulamalarının sunulduğu bir sağlık hizmetidir. Bu hizmetten yararlanmak her çocuğun en doğal hakkıdır. Sağlam çocuk izleminde amaç, sağlıklılığı sürdürmek, bebek ve çocuk ölümlerini, hastalık, sakatlıkları azaltmak ve önlemektir, sağlığın geliştirilmesi ve desteklenmesini sağlamaktır. Yenidoğan dönemi tarama programlarıyla her yıl 12 binden fazla çocuk yaşama sağlıklı başlama ve hayatını sağlıklı bireyler olarak sürdürebilme şansına sahip olmaktadır.”

Bakan Yardımcısı Meşe, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan ve 3 gün açık olacak Sağlık Sokağı'nda aile hekimliğinden, kanser tarama programlarına, obezite danışmanlığından karbonmonoksit ölçümüne kadar birçok tanıtım ve etkinliğe yer verileceğini, vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümü yaptırarak, danışmanlık hizmeti alabileceklerini kaydetti.

Meşe, daha sonra stantları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

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