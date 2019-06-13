Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı: 'Sağlık probleminiz olmasa da aile hekimine bir çay içmeye gidin'

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’nün konuğu olarak Balıkesir’e gelen Ege Üniversitesi Çocuk Gastroentoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Aydoğdu, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada çocuklardaki beslenme yetersizliği konusunda bilgiler verdi. Prof. Dr. Aydoğdu çocukların vücut ağırlıklarının yüzde 10-15’inin kaybının hemen fark edilmesiyle daha sağlıklı nesillerin yetişeceğini ifade etti.

“Beslenme yetersizliği ciddi sorunlara yol açıyor”

Aydoğdu, çocuklardaki yetersiz beslenmeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’de çocuklarda zayıflama diye adlandırdığımız, gıdaların kısa süreyle alınmasıyla başlayan bir zayıflık var. Bu çocuklarımızın yüzde 3’ünü etkiliyor. Bir de bunu düzeltmediğimiz için, bunun üç katına çıkan, çocuklarımızın zayıf olmanın yanı sıra bir de boylarının kısa, bodur kaldığı bir süreç var. Yüzde 10’lara çıkıyor bu oran. Dolayısıyla ülkemizdeki çocukların yüzde 13’ünde ciddi beslenme yetersizliği var. Bunun erkenden fark edilmemesi, hekimlerin ağırlaştıktan sonra çözüm getirmeleri kalıcı sorunlara yol açıyor. Nedir bu kalıcı sorunlar derseniz; özellikle zihinsel gelişimi, beyin gelişimi açısından gerçekten çok ciddi sorunları var. Bir de sağlıklı yaşamaları mümkün olmuyor. Organları tam gelişmiyor, yaşam süreleri bile kısalabiliyor. Bu nedenle bizim derdimiz yani beslenmeyle uğraşan, Türkiye’de beslenme yetersizliğiyle mücadele eden hekimlerden biri olarak bu çocuklarda zayıflamaya başladığı anda, çok erkenden, üç ay içerisinde vücut ağırlıklarının yüzde 5-10 kaybını hemen bunu fark edersek çok üretken, çalışkan çocuklar dünyaya getirmek ve toplumu geliştirme şansımız olacak. Ülkemizin gelişimi açısından çocuklarımızın beslenmesi, gelecek sağlıklarını ve toplumun üretkenliğini etkileyen çok önemli bir başlık. Bunu aile hekimi arkadaşlarımla paylaşmak üzere Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’nün davetiyle buradayım” diye konuştu.

“Ana-çocuk sağlığını önemsiyoruz”

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, Balıkesir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Refik Budak ise düzenlenen eğitim seminerinin aile hekimleri açısından yararlı geçtiğini belirterek, sağlık alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Budak, “Bugün aile hekimlerimize eğitim vermek üzere Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sema Aydoğdu hocamızı misafir ettik. Biz Sağlık Bakanlığı olarak son 10 yılda özellikle sağlıkta yapılan çalışmalarla ülkemizde durumlu beklenen yaşam süresini 81’lere kadar uzattık, gelişmiş ülkeler seviyesine geldik. Bunun yanında biz birinci basamakta özellikle kanser taramalarına, beslenme için diyetisyenlere, psikologlara uzanan çok geniş bir sağlık hizmeti yelpazesini oluşturmuş bulunmaktayız hem Balıkesir ilinde hem Türkiye’de. Aynı zamanda ikinci basamaktaki yeni hastanelerimiz, yeni binalarımızda verilen sağlık hizmetinin artması ülkemizde bu 81 yaşa gelmede etkili oldu. Ancak biz sağlık hizmetlerinde hiçbir zaman kaçınmamamız gereken bir öz, çekirdek olduğunu biliyoruz. Bu da ana-çocuk sağlığıdır. Ülkemizde annenin sağlığı, bebeklerin sağlığı, bebeklerin ölümü, annenin ölümü ülkenin gelişmişlik düzeyini, ülkenin gelişmiş ülkeler sıralamasındaki sıralamasını doğrudan etkilediği, aynı zamanda sadece ülke sıralaması, ülke ekonomisi açısından değil, bebeğin ve annenin başına gelen bir şeyin tüm aile içinde bomba etkisi oluşturduğu, bu dayanılmaz süreci yaşamamamız için biz de sürekli hizmette sunduğumuz bu faaliyetleri güncel tutmak istiyoruz. Bu bilgiyi güncel tutma adına bugün Sema Hocamız bize destek oldu. Aile hekimlerimize, çocuk beslenmesi konusunu tekrar hatırlattı, bilgilerimizi tazeledi ve en son bilimsel verileri bizimle paylaştı” diye konuştu.

“Aile hekimlerinizden hizmet almayı ihmal etmeyin”

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Refik Budak, vatandaşlara da seslenerek aile hekimlerine her konuda danışmalarını istedi. Budak, “Kendisine bize desek olduğu için çok teşekkür ederiz. Buradan vatandaşlarımıza seslenelim; ilk başvuru noktanız aile hekimi. Aile hekimi sizin sokağınızdaki, size en yakın Sağlık Bakanlığının temsilcisidir. Lütfen aile hekimlerinizden hizmet almayı ihmal etmeyin. Hiç sağlık probleminiz olmasa da siz bir çay içmeye gidin. Dolayısıyla farklı konularda size destek olacaktır. Biz her zaman sizin sağlığınız için varız, sağlıklı günler dileriz” ifadelerini kullandı.