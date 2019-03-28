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Halk sağlığı üzerinden populizmde son nokta: Kokoreç, oral alınan polio aşısı gibi aşı etkisi gösterir
Geçtiğimiz günlerde bir gazetede yer alan röportajda, kokoreç doğal aşıya benzetilmişti. İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir, ‘Ne Yani, Aşı Olmayalım da Kokoreç Mi Yiyelim?’ başlıklı bir yazı kaleme alarak açıklamalara tepki gösterdi. Bu tür söylemlerle popülizm yapıldığını belirten Özdemir, “Şüphesiz ki akla ilk gelen, aşı sayesinde haberi daha popüler hale getirmektir, ilgi çekmektir.” dedi
Halk sağlığı üzerinden populizmde son nokta: Kokoreç, oral alınan polio aşısı gibi aşı etkisi gösterir
28 Mart 2019 -
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Aşı redlerini tetikleyen populizm midir?
İnsan sağlığının her türlü popülizmin üzerinde bir konu olduğuna dikkat çeken Özdemir, açıklamasına şu şekilde devam etti:
 “25 Mart 2019 tarihinde basında öyle bir haber yayınlandı ki, akıllara zarar. Aslında amaç kokoreçin faydalı bir besin olduğundan bahsetmek ama konu o kadar alakasız bir yere getirilip bağlanmış ki, başlık bile etkilenmiş. Peki kokoreçin faydaları anlatılırken konu aşıya nasıl gelir? Neden aşıdan bahsedilir? Amaç nedir?.

Son günlerde sağlıkta en çok haber yapılan konulardan biri, hiç şüphesiz ki ülkemizde ailelerin aşı yaptırma konusunda tereddütlerinin olması ve dolayısı ile aşı yaptırmak istemeyen ailelerin hızla artmasıdır. Bunun sonucunda ise halkımızın salgın hastalıklara karşı tehdit altında olduğu gerçeğidir. Aşı kararsızlığının son yıllarda hızla artmasının önemli bir nedeni de hiç şüphesiz populizm ve populist yaklaşımlardır. Aşı üzerine medyada o kadar çok bilgi kirliliği var ki, iş artık kokoreçe kadar gelip dayanmıştır. Gazete haberinde aynen başlıkta şu cümle ‘Doğal bir aşı, kokoreç’  ve devamında şu ifadeler yer almaktadır: ‘Ağızdan alınan bir aşı gibi mi? –‘Evet, çok iyi bir benzetme…

Nitekim çocuk felci aşısı da ağızdan alınıyor. Dolayısıyla kokoreç yediğinizde hayvanın hazırlanmış bağışıklık repertuvarını kendinize aktarıyorsunuz...’. Bu cümleleri okurken birçoğumuzun aklına ister istemez kokoreç yersek aşı yaptırmaya gerek kalmadığını düşüncesi yerleşiyor. Hatta eminim, yazıyı okuyarak ‘kokoreç yersek aşıdan daha faydalıdır’ diye iddia edecek birçok kişiye de rastlamak mümkün olacaktır.”

Kokoreçin aşıya benzetilmesi yanlıştır

1 Mart 2019 tarihinde Science Daily isimli bilim dergisinde İngiltere’de bir üniversitede yapılmış olan çalışmada ‘Avrupa’da populizmin artması ile aşıya karşı güvensizliğin artmasında bir ilişki olduğundan bahsedildiğini belirten Özdemir, “Populist politikaların arttığı ülkelerde daha fazla aşı karşıtlığı olduğu vurgulanmaktadır. Populist politika izleyen ülkelere örnek olarak bizim gibi Akdeniz ülkeleri İtalya, Yunanistan ve Fransa örnek gösterilmektedir. Bu çalışma ülkemizde yapılsa idi sonucu ne olurdu bilemeyiz ama özellikle basın yayın organlarımızda sıkça haber kaynağı olan medya populistlerinin, konu aşıya geldiğinde konuşmadan önce bir kez daha düşünmesi gerektiği şüphe götürmez bir gerçek olduğunu altını çizerek söylemek durumundayız. Kokoreçin aşıya benzetilmesi son derece yanlıştır. Kokoreç yemek suretiyle ‘hayvanların bağışıklık repertuvarını kendimize aktarıyor’ olduğumuz da bilimsel bir çarpıtmadan ibarettir. Bu ve benzer haberler kamuoyunu olumsuz etkilemekte, aşı gibi çağımızın en önemli halk sağlığı buluşunu ve aşılamaya olan inancı olumsuz etkilemektedir.

Kimbilir sadece bu haber sayesinde kaç bin kişi daha aşının önemini göz ardı edecek, çocuğunu aşıya getirmeyecektir. Eminim çocuğunu aşılatmak yerine kokoreç yedirmeye çalışanlar dahi olacaktır.” diye konuştu.
“Aşı gibi toplum sağlığını yakından ilgilendiren konular populizme alet edilmemelidir” diyen Özdemir, “Ağza alınmadan, kaleme dökülmeden önce bir kere daha bin kere daha düşünülmelidir. Kim bilir bu haber sayesinde kaç çocuk daha bulaşıcı bir hastalığa yakalanacak, ölüm veya sakat kalma riski ile karşı karşıya kalacaktır. İnsan sağlığı her türlü populizmin üzerinde bir konudur.” dedi.

Anahtar Kelimeler:

asi reddi hamza ozdemir

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