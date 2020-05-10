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Halk sağlığı uzmanından 'makyaj ve sakal tıraşı' için virüs riski uyarısı
Prof. Dr. Galip Ekuklu, Kovid-19'la mücadele sürecinde uzun aradan sonra 11 Mayıs'ta açılacak berber, kuaför ve güzellik salonlarının işletmecileri ve çalışanlarına uyarılarda bulundu.
Halk sağlığı uzmanından 'makyaj ve sakal tıraşı' için virüs riski uyarısı
10 Mayıs 2020 16:04 -
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde uzun aradan sonra 11 Mayıs'ta açılacak berber, kuaför ve güzellik salonlarının işletmecileri ve çalışanlarına tavsiyelerde bulundu.

Prof. Dr. Ekuklu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bazı sektör ve iş yerlerinde kısıtlamaların gevşetildiğini, fakat sosyal mesafe kuralı ve maske takmanın virüsle mücadelede hala çok önemli olduğunu söyledi.

Yaklaşık 45 gün aradan sonra berber, kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs Pazartesi günü açılacağını anımsatan Ekuklu, bu mekanlardaki vatandaşların ve çalışanların virüsten korunmak için yakın temastan kaçınmalarını ve maske takmalarını istedi.

"Hem çalışan hem müşteri maske takmalı"

Berber ve kuaför salonlarının koronavirüsten korunmak için bazı önlemler alması gerektiğini vurgulayan Ekuklu, şunları kaydetti:

"İçeride fazla insan bulunmamalı ve fiziksel mesafe 1,5 metre olmalı. Hem çalışan hem müşteri maske takmalı. Havalandırma sistemleri içerideki havayı emecek şekilde olmalı, temiz hava vermeli. En önemli konu da makyaj ve sakal tıraşı yakın temas gerektirdiği için yapılmamalı. Berberlerin kullandığı malzemeler sürekli dezenfekte edilmeli. Maske ve havlular tek kullanımlık olmalı. Berberde koltuklar arasındaki mesafe kuralına uyulmalı."

Ekuklu, berber ve kuaför salonlarının bazı önlemler aldığını, bu önlemlerin asla gevşetilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Koronavirüsle mücadelenin devam ettiğini belirten Prof. Dr. Ekuklu, "Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaması durumunda çok daha büyük risklerle karşı karşıya kalınabilir." uyarısında bulundu.

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