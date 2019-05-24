Haluk Levent: Sağlık Bakanı mülakaat yok dedi!

Haluk Levent Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Ayrıca benim rüyalarıma girip beni darlayan sağlıkçılara sesleniyorum. Sayın Bakan KPSS nin geçerli olduğunu “mülakat olmayacağını” bizzat söyledi.. Alın işte öğren diyordunuz öğrendim.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|25/05-26/05
|MS'de Sağlıklı Yaşam Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|İZMİ
|30/05-31/05
|5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|İSTA
|26/05-01/06
|Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019
|ACİL TIP
|ANTA
|12/06-14/06
|37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|13/06-15/06
|9. Solunum Zirvesi
|GÖĞÜS...
|ISPA
|14/06-15/06
|MEDÜLLOBLASTOMA SEMPOZYUMU
|MULTİDİSİ...
|ADAN
|14/06-16/06
|11. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu (UVHS)
|ENFEKSİYO...
|AFYO