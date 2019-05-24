Haluk Levent: Sağlık Bakanı mülakat yok dedi!

Haluk Levent Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ayrıca benim rüyalarıma girip beni darlayan sağlıkçılara sesleniyorum. Sayın Bakan KPSS nin geçerli olduğunu “mülakat olmayacağını” bizzat söyledi.. Alın işte öğren diyordunuz öğrendim.