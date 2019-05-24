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Haluk Levent: Sağlık Bakanı mülakat yok dedi!
Sağlık personelinin alımında KPSS'den sonra mülakaat yapılmayacak
Haluk Levent: Sağlık Bakanı mülakat yok dedi!
24 Mayıs 2019 -
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Haluk Levent Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ayrıca benim rüyalarıma girip beni darlayan sağlıkçılara sesleniyorum. Sayın Bakan KPSS nin geçerli olduğunu “mülakat olmayacağını” bizzat söyledi.. Alın işte öğren diyordunuz öğrendim.

Anahtar Kelimeler:

haluk levent saglik bakani

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