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Hamile çocukları bildirmeyen 18 hekim hakkında dava açıldı
Bağcılar'da 15 yaş altındaki hamile çocukları zamanında emniyete bildirmediği gerekçesiyle 18 hekim hakkında dava açıldı
Hamile çocukları bildirmeyen 18 hekim hakkında dava açıldı
29 Mayıs 2019 - AA
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede,  Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, çoğunluğu Suriye uyruklu küçük çocukların gebe olduğu halde adli makamlara bildirilmediği ihbarında bulunulduğu belirtildi.

Hazırlanan denetim kurulu raporunda gebelik teşhisi konulan hasta sayısının 288'i Suriyeli olmak üzere 348 kişi olduğuna vurgu yapılan iddianamede, bu kişilerle ilgili bildirim formu düzenlenmediği kaydedildi. 

Türk Ceza Kanunu'na göre, 15 yaşından büyük kişiler için tarafların rızası ile cinsel ilişki yaşandığı takdirde bunun cinsel istismar suçunu oluşturmayacağı ifade edilen iddianamede, kanunda düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun şikayete bağlı bir suç olduğu anlatıldı. 

İddianamede, hastaneye başvuran söz konusu kişilerden hiçbirinin cebir ve tehditle hamile kaldığına yönelik bir iddia ve delil olmadığı için yaş durumlarına göre suçların belirlenmesi ve ona göre de sorumluların yükümlülüğünün tespitinin gerektiği değerlendirilmesinde bulunuldu.

Hastaneden 15 yaş altındaki hamile olduğu tespit edilen çocukların ve gerekli tespite rağmen bildirimi yapmayan doktorların listesinin istendiği bilgisi verilen iddianamede, gelen cevap yazısında 15 yaş altı hamile başvurusunun 51 olduğu, ancak bu kişilerden 17’sinin bildiriminin yapıldığı, 34 çocuğun ise bildiriminin yapılmadığı belirtildi.

İddianamede, bu 34 çocuktan çoğunluğun ise poliklinik kayıt sisteminde bulunan ancak kadın doğum kliniğinde kayıtları olmayan kişiler olduğu anlatıldı. 

Hamile oldukları tespit edildiğinde bildirimi yapılması gerektiği halde yapılmayan 34 çocuk yönünden bunları muayene eden ve tespitleri yapan 18 doktorun sorumluluğunun bulunduğu savunulan iddianamede, çocukları muayene etmeyen, onlarla doğrudan herhangi bir bağlantısı olmayan hastanenin başhekimi A.Y.M. hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği ifade edildi. 

Olayla ilgili soruşturma izni verilen doktorlar E.V.K, C.İ, N.A, Ü.H, N.K.A, Ö.A, I.Ş.Y, Ö.A, M.E.Ö, G.A, E.U, H.E.A, İ.A.K, İ.B, M.T.K, O.Y, Ş.Y.A. ve Y.C. hakkında "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 6 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. 

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında, sanıkların ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. 

Anahtar Kelimeler:

doktor cumhuriyet savciligi bagcilar egitim ve arastirma hastanesi

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1) ömer hayyam (op.dr.)
29.05.2019 13:48:42
heee doktor bildirsin ki , iş çıkışında doktoru bıçaklasınlar demi,...
1-) bütün hastanelerde online program var
2-) hastanın yaşı sisteme zaten giriliyor
3-) icd kodu olarak gebelik zaten atılıyor
4-) başhekim bütün hastalara bakabiliyor zaten
5-) yaşı 10-15-16 olan ve ıcd olarak gebelik girilen birisi, başhekimin programında kırmızı alarm yanarak görülüyor zaten !
6-) başhekim niye bildirmemiş
7-) hiç kimsenin bildirimine gerek yok zaten , sistem otomatik aynı otellerdeki gibi işlesin.
8-) araman var ve otele girmişsen, odaya yerleştikten 1 saat sonra kapında polis bitiyor, 18 yaş altı ve gebelik icd grilmesi hemen savcının önüne bildirim olarak düşsün
9-) bakın göreceksiniz ki, işlem yapmayanın savcı olduğunu göreceksiniz !
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