Hamile hemşireyi darbeden sanıklar tahliye edildi! 'Darp etseydik, çocuğunu düşürürdü'

Küçükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Aycan Koçyiğit ile Nurcan Koçyiğit ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Hüseyin Koçyiğit ve Rıdvan Koçyiğit ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Olay günü kan vermek amacıyla hastaneye gittiklerini söyleyen sanık Aycan Koçyiğit, "Kardeşlerimden Gülcan, kan verdikten sonra kötüleşmiş ve hemşireden yardım istemiş ancak müşteki hemşire yardım etmemiş. Kardeşim kan verdikten sonra dışarı çıktığında bayıldı. Biz kendi imkanlarımızla kardeşimi kaldırıp kan verme odasına götürdük." dedi.

Aycan Koçyiğit, başhekimliğe şikayet etmek üzere hemşire Gülhan D'ye ismini sorduğunu ancak "seni işinden ettireceğim" şeklinde tehditte bulunmadığını belirterek, "Hemşire bizlere karşı 'terbiyesiz, görgüsüzler' şeklinde sözler söyledi." ifadelerini kullandı.

"Kan vermenin etkisiyle kendimde değildim"

Sanık Koçyiğit, "Müşteki, kardeşim Nurcan'ın saçına yapıştı. Bacağıyla kolunu sıkıştırdı ve kendisini savunmasına izin vermedi. Ben de o sırada kan vermemin etkisiyle kendimde değildim. Bu nedenle olaya müdahil olmadım. Darp iddiasını kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

Koçyiğit, diğer sanıklar ağabeyi Rıdvan ile babası Hüseyin Koçyiğit'in ise kavgayı ayırmaya geldiğini ve kendilerinin olay esnasında hemşirenin hamile olduğunu bilmediklerini söyledi.

Savunmasında, kızının bayıldığını öğrenmesi üzerine hastaneye girdiğini söyleyen Hüseyin Koçyiğit, hemşirenin kendisine "defol git" demesi üzerine "terbiyesiz" dediğini söyledi. "Hemşireyi darp etseydik, çocuğunu düşürürdü." diyen Koçyiğit, tahliyesini istedi.

Rıdvan Koçyiğit ise savunmasında, "Görme problemi olan çocuğumun tedavisi için hastaneye gitmiştik. Gülcan bayıldığında orada değildim. Daha sonra kontrol etmek amacıyla yanlarına gittiğimde kardeşimin bayıldığını gördüm. Müştekiyle, sanık Nurcan arasında arbede yaşandığını, müştekinin, sanık Nurcan'ın üzerinde olduğunu gördüm." dedi.

"Hemşirenin hamile olduğunu bilmiyordum"

Sanık Rıdvan Koçyiğit, arbedeye müdahale etmek için gitmeye çalıştığı sırada güvenlik personellerinin kendisine engel olduğunu belirterek, "Müştekinin yüzüne yumruk atarak yere düşmesine sebep vermedim ve yerdeyken kendisine tekme atmadım. Müştekinin hamile olduğunu da bilmiyordum." şeklinde konuştu.

Savunma yapan bir diğer sanık Nurcan Koçyiğit, müşteki hemşirenin kendilerine bağırdığını söyledi.

Hemşirenin kendisinin elindeki ayran kutusuna vurduğunu kaydeden Nurcan Koçyiğit, "Bu sebeple ayran üzerime döküldü. Hemşire bu sırada saçıma yapıştı. Babam, müşteki saçıma yapıştıktan sonra bizi ayırmaya çalıştı ancak ayıramadı." dedi.

Arbede esnasında müştekiyle birlikte yere düştüklerini ifade eden Nurcan Koçyiğit, hemşire Gülhan D'nin karnına tekme atmadığını ve başörtüsünü açmaya çalışmadığını öne sürdü.