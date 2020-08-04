Hamile kadınlara Covid-19 uyarısı

ABD’de yer alan Endokrin Derneği (Endocrine Society) tarafından yapılan bir araştırmada, kadınlık hormonu olan östrojenin fazlalığında kan pıhtılaşması riskinin artttığı açıklandı. Bilim insanları yeni tip corona virüsün (Covid-19) en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan kan pıhtılaşmasından korunmaları için kadınlara pandemi döneminde doğum kontrol hapını bırakmalarını ve aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanmasını tavsiye etti.

ÖSTROJEN DAMARLARI DARALTABİLİR

Araştırmaya göre Covid-19, oral kontraseptif (doğum kontrolü için alınan haplar) alan kişiler için kan pıhtılaşması riskini artırıyor. Doğum kontrol hapları damarları daraltabilen östrojen içeriyor. Hamile veya HRT (hormon replasman tedavisi) alan bireyler aynı tehlikeyle karşı karşıya bulunuyor.

Çalışmanın ortak yazarı Dr. Daniel Spratt, aspirin gibi kan inceltici ilaçların hamile, doğum kontrol hapı kullanan ve HRT alan her üç gruba da reçete edilmesini önererek şu ifadeleri kullandı:

“Pandemi esnasında, hamilelik sırasında enfekte olan kadınların antikoagülasyon (Kanın pıhtılaşmasını önlemek için uygulanan ilaç ve tedaviler) tedavisi alıp almayacaklarını veya doğum kontrol hapları veya hormon replasman tedavisi alan kadınların bunları bırakıp bırakmayacağını belirlemek için ek araştırmalara ihtiyacımız var. Ancak, corona virüsün daha önce sağlıklı insanlarda bile kan pıhtılaşmasına neden olduğunu gördük.”

ÖLÜMCÜL VEN TROMBOZU RİSKİ

Dr. Spratt, östrojenin bazı hamilelerde ve hap veya HRT kullanan kadınlarda potansiyel olarak ölümcül derin ven trombozuna (derin damar tıkanıklığı) neden olabileceği hakkında uyardı. Spratt, “Blokajlar genellikle bacaklarda başlar. Yukarı hareket ederek kalp krizi veya felce neden olabilirler. Oral kontraseptiflerin corona virüs tarafından şiddetlenebilecek bir risk taşıdığı bilinmektedir. Covid-19 ile enfekte olunması halinde, bu kadınların kan pıhtılaşması riski daha da yüksek olabilir” açıklamasını yaptı.

Diğer taraftan çalışmada, doğum kontrol hapı kullanan kadınların kan pıhtısı geliştirme ihtimalinin dört kat arttığı belirtilirken, hamilelikte bunun beş katına çıktığı ifade edildi: