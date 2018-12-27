SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hamile sanılan kadının karnından 16 cm'lik miyom çıktı: 'İlk kez karşılaşıyoruz'
Diyarbakır’da 15 yıldır çocuk hasreti çeken ve şişlik nedeniyle 8 aylık hamile olduğu sanılan Hülya Yolaçan’ın karnından 16 santimlik miyom çıktı
Hamile sanılan kadının karnından 16 cm'lik miyom çıktı: 'İlk kez karşılaşıyoruz'
27 Aralık 2018 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Diyarbakır’da 15 yıldır çocuk hasreti çeken ve karnındaki şişlik nedeniyle hamile olduğunu sanan Hülya Yolaçan (35), doktora başvurdu. Yapılan muayenede Yolaçan’ın karnının şişliğinin bebek değil, miyom nedeniyle olduğu belirlendi. Karnındaki miyomun büyüklüğünün 16 santimetre olduğunu öğrenen ve çocuk hasreti çektiği için ameliyat olmaktan kaçınan Yolaçan, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Doç. Dr. Çoksüer tarafından başarılı bir şekilde rahimi alınmadan yapılan ameliyatla sağlığına kavuşan Yolaçan’a bir de hamile kalabileceği müjdesi verildi.

“AMELİYAT OLMAKTAN KORKUYORDU”

Doç. Dr. Hakan Çoksüer, Yolaçan’ın kendilerine karnında ciddi şişkinlik ve şiddetli kasık ağrısı şikayetiyle geldiğini belirterek, “Muayene ettiğimizde hasta 8 aylık hamilelik gibi gözüküyordu ama ultrasonla baktığımızda gebelik olmadığını ve tamamen miyoma bağlı olduğunu, 16 santim büyüklüğünde dev bir miyom olduğunu gördük. Tabi hastamız birçok merkeze başvurmuş, rahminin alınabileceği ve çok riskli bir ameliyat olduğunu söylenmiş. Hasta çocuk istediği için rahimin almasından korkuyordu. Hastayı detaylı değerlendirdik, muayenesini yaptık. Ameliyata girdiğimizde karnın içerisinde her tarafı saran kafa şeklinde dev bir miyom vardı. Ameliyat esnasında sabırlı ve dikkatli bir şekilde davrandık. Hastanın bağırsaklarına ciddi anlamda yapışmış durumdaydı, rahime zarar vermeden dev miyomu çıkardık. Hastanın rahmini almadan küçük bir insizyonla dev miyomu aldık. Hasta bir gün sonra kendine geldi, rahat rahat yürüyor, taburcu oldu. Az kanamalı ve başarılı bir şekilde ameliyatımızı gerçekleştirdik. Hasta bir türlü inanamıyordu, rahminin alınabileceği korkusuyla karar veremiyordu. Gittiği her yerde rahmin alınacak uyarılarında bulunmuşlar bizde rahmi almadan miyomu çıkardık” dedi.

“İLK DEFA BU BÜYÜKLÜKTE BİR MİYOMLA KARŞILAŞTIM”

Meslek hayatında ilk defa bu büyüklükte bir miyomla karşılaştığını aktaran Çoksüer, “Böyle bir miyomu ilk defa görüyoruz, bu kadar yapışık miyomla ilk defa karşılaştık. Rahmi alsaydık çok kolay bir ameliyat olacaktı fakat biz rahmi almadığımız için çok zor bir ameliyattı. Ameliyat çok sabır ve tecrübe gerektiren bir ameliyattı ve başarılı bir şekilde yaptık. Hastamızı sağlıklı bir şekilde evine gönderiyoruz” diye konuştu.

“HAMİLE SANDIM MİYOM ÇIKTI”

Karnının şiştiğini fark edince hamile olduğunu sandığını aktaran Hülya Yolaçan ise, “Son iki aydır rahatsızlığım çok fazla vardı. Diyarbakır’da ve Ankara’da birçok yere gittik. Doktorlar hep rahimde bir şeyler olduğunu söylüyorlardı. Ben de bazen 6 aylık bebektir diye zannediyordum. Hamileyim sandım miyom çıktı. Doktorlar rahimin alınması gerektiğini söyledi. Çocuğum olmadığı için ameliyat olmayı istemedim. Daha sonra Hakan hocaya geldik görüştük. Şimdiye kadar yüktü, ameliyattan sonra daha rahat oldum. Hakan hoca ameliyattan sonra çocuk sahibi olabileceğimi söyledi. 15 yıldır eşimle beraber çocuk hasretini çekiyoruz. Biz de güvendik ameliyat olduk, şimdi ise çocuk bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

miyom doc dr hakan coksuer hulya yolacan

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Türk Tabipler Birliği zeytin DalıTıp dünyası Fikret Hacıosman Şükrü SindelHacettepe Üniversitesi akademik ilan aile hekimi Dr. Arzu Yılmaz Şaşoğlu DÜZCE Aile Hekimleri Derneğikanser ilacı Sağlık Uygulama Tebliğiprostat kanseri Prof. Dr. Ali Rıza KuralKatip Çelebi Üniversitesi Dr. Mehmet Bayındır Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesieczacı yardımcı eczacı miyom Doç. Dr. Hakan Çoksüer Hülya YolaçanSağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık ÖrgütüTÜRK Tabipler Birliği zeytin dalı harekatıAdana Çukurova Üniversitesi Cinsiyet Araştırma Komisyonutrans yağ bitkisel yağFethi Sekin Şehir HastanesiSağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Taha AlperSağlık İstatistikleri Sağlık BakanlığıYeditepe Üniversitesi kulak burun boğaz Koşuyolu hastanesi Prof. Dr. Arzu Tatlıpınarrektör ataması Prof. Dr. İlter Tuş Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
14/03-17/034. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği KengresiAİLE...ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.