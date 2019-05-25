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Hamilelik sırasında hiperglisemi varsa çocuklukta obeziteye neden olabilir
PLOS One'da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, hamilelik sırasında kan şekeri yüksek olan kadınların çocukları, anneleri gebelik diyabeti tanısı olmasa bile, çocukluk çağında obezite gelişme riski altında
Hamilelik sırasında hiperglisemi varsa çocuklukta obeziteye neden olabilir
25 Mayıs 2019 -
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MEDİMAGAZİN-Araştırma için bilim adamları, 1995-2004 yılları arasında Kaiser Permanente Northern California sağlık sisteminde bebek getiren 40.000'den fazla gebe kadının verilerini analiz ettiler . Ayrıca, 5-7 yaşları arasında takip ettikleri çocukların verilerini de dikkate aldılar.

Araştırma sonucunda hamilelik sırasında kan şekeri yüksek olan gebelerin çocuklarının, anneleri gebelik diyabeti tanısı olmasa bile, çocukluk çağında obezite gelişme riski altında olduğu tespit edildi.


Araştırmacılara  göre, gebeye, gebelik diyabeti teşhisi konulursa, çocuğun obezite geliştirme riski yüzde 52 artıyor.

Ek olarak, araştırmacılar aynı zamanda annenin normal vücut kitle indeksine (BKİ) sahip olması durumunda, hamilelik sırasında yüksek kan şekeri seviyelerinin artık çocukluk çağı obezitesinin gelişimi ile ilişkili olmadığını buldu .

Araştırma sonuçları çocuklukta obezitenin iki şekilde önleyebileceğini öne sürüyor: annelere gebe kalmadan önce normal bir BMI elde etmelerine yardım ederek veya hamilelik sırasında hiperglisemiyi azaltarak..

Araştırma PLOS One’da yayımlandı

Anahtar Kelimeler:

cocuklukta obezite gebelik diyabeti vucut kitle indeksi

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