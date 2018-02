Hamilelikte mide asidi ilaçlarına dikkat! Çocuklarda astıma yol açabilir

MEDİMAGAZİN - Hamilelik döneminde hazımsızlık oldukça yaygın görülen bir durumdur. Bu nedenle de rahatlamak için sıklıkla mide asidi ilacı kullanılır. Fakat yeni yapılan bir araştırma, hamilelikte asit azaltıcı ilaç kullanımıyla çocukluk çağı astımı arasında bir bağ olduğunu öne sürüyor.

American Academy for Pediatrics’de “Acid-Suppressive Drug Use During Pregnancy and the Risk of Childhood Asthma: A Meta-analysis" başlığıyla yayımlanan çalışma, asit baskılayıcı ilaçların çocukluk çağı astımıyla ilgisini ortaya koydu. Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, 2017 yılından bu yana yayımlanan 556 makaleyi analiz etti. Çalışmada, hamilelikte proton pompa inhibitörü ve histamin-2 reseptör anatagonistleri kullananlarda çocukluk çağı astımı görülme riskinin arttığı bulundu.

Proton pompa inhibitörü ilaçlarını kullanan kadınların çocuklarında, hiç kullanmayanlara göre astım gelişme riskinin yüzde 34 daha fazla olduğu bulundu. Bu oran histamin-2 reseptör antagonistleri kullananlarda yüzde 57’ydi.

Araştırmacılar, doğum öncesi ve annelikte mide asidi ilacı kullanımına karşı ailelerin, çocuklarda astım gelişimine dair uyarılmasını tavsiye ediyor. Araştırmacıların verdiği bilgilere göre, mide yanması ve hazımsızlığını hafifletmek isteyen annelerde bizmut subsalisilat, domperidon ve hidrotalsit gibi seçenekler düşünülebilir.