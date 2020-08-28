Hande Fırat: Sağlık Bakanlığı, kademelendirilmiş mesai üzerinde de çalışıyor

Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Salgın kontrolden çıkmış durumda" şeklindeki açıklaması üzerine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile konuştu.

Ceyhan'ın açıklamasının arkasında 10 gündür iyileşen vaka sayısının, yeni vaka sayısının altında seyretmesinin yattığını belirten Fırat, "Neredeyse her gün bir tanıdığımızın virüse yakalandığı haberini alıyoruz. Tanıdıklarımızdan, bizzat hastalananlardan, doktorlardan hastanelerin yoğun olduğunu hatta bazı illerde yatak sorunu yaşandığını dinliyoruz. Sorun büyüyor. Virüsü adeta ensemde hissediyorum" dedi.

Rakamların artmasıyla tedbirlerin yeniden vatandaşların hayatına girdiğini, illere yönelik kısıtlamaların başladığını, kamuya esnek çalışma modelinin getirildiğini hatırlatan Fırat, "Duyumlarıma göre Sağlık Bakanlığı kademelendirilmiş mesai üzerinde de çalışıyor. Umarım en kısa zamanda çalışma tamamlanır" bilgisini aktardı.

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