Hangi ilde kaç uzman var? Hangi ilde açık hangisinde fazla var?

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Sağlık Tesisleri Daire Başkanlığı Mart 2019 itibariyle uzman hekimlerin ileere göre oranlarını açıkladı

13 Mart 2019 -