Hangi ilde kaç vaka kaç can kaybımız var?

Bakan Koca, virüsün görüldüğü illerin dağılımına ilişkinde tabloyu göstererek, bugüne kadar illerdeki dağılımı göstermediklerini söyledi.

Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Sebep, daha önce de ifade etmiştim, İtalya bunun benzerini yaptı. İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de bu sebeple o hatayı işlemek istemedik. Ama şimdi dün itibarıyla bir ilimizde görülmemişti. O ilimizde de dün itibarıyla görülen 2 vakamız oldu. Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. O nedenle açıklamakta bir sakınca olmadığını düşünüyoruz.

Burada görülen ön planda daha çok vakanın İstanbul olduğunu görüyoruz. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde 60'lara yakın. Onu İzmir izliyor, 853 vaka, onu 712 vakayla Ankara, 584 vakayla Konya, 410 vakayla Kocaeli izliyor. En çok vaka görülen iller, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli, Isparta, Sakarya, Adana, Bursa ve Samsun.

Bir diğer tablo ise illere göre hayatını kaybeden vatandaşlarımızın dağılımını gösteriyor. Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. Ayrıca 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımızın olmadığını gösteren bir tablo."

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