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Hangi ülke corona virüsü için tehlike altında? Riskli ülkeler belirlendi: Türkiye 25. sırada
Southampton Üniversitesi'nde nüfus haritalaması uzmanları, 2019 Yeni Corona virus'ün (2019-nCoV) yayılmasından dolayı yüksek risk altındaki bölgeleri ve illeri belirledi
Hangi ülke corona virüsü için tehlike altında? Riskli ülkeler belirlendi: Türkiye 25. sırada
30 Ocak 2020 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- Dünya genelinde insanların seyahat modelleri analiz edilerek oluşturulan rapora göre, Bangkok (Tayland) şu anda virüsün küresel bir yayılımında en fazla risk altında olan şehir olarak belirlendi.

Araştırmayı yapan üniversite ekibinin raporuna göre listede en riskli ikinci şehir Hong Kong (Çin), ardından Taipei (Tayvan, Çin Cumhuriyeti) olurken, Sydney 12, New York 16 ve Londra 19 sırada yer aldı.

Türkiye 25. Sırada

Corona virüsün yayılmasında dünya çapında en fazla risk altındaki ülkeler ve bölgelerde ise birinci sırada Tayland, ikinci sırada Japonya ve üçüncü sırada da Hong Kong geldi.

ABD listede 6., Avustralya 10. ve İngiltere 17. sırada yer aldı. Türkiye ise 30 ülkelik listede 25. sırada.

Çin anakarasında, Pekin, Guangzhou, Şangay ve Chongqing şehirlerinin tamamı, Guangdong, Zhejiang, Sichuan ve Henan'ın Çin eyaletleri ile birlikte araştırmacılar tarafından yüksek riskli olarak tanımlandı.

WorldPop Direktörü ve Southampton Üniversitesi'nde Coğrafya ve Çevre Bilimi profesörü Andrew Tatem, “Bu yeni virüsün yurt içinde nasıl yayılabileceğini değerlendirmek için hem Çin'de hem de küresel olarak nüfus hareketi kalıplarını anlamamız hayati önem taşıyor. Bu eğilimleri haritalayarak ve yüksek riskli alanları belirleyerek taramalar ve sağlık hizmetlerine hazırlık gibi halk sağlığı müdahalelerini bilgilendirmeye yardımcı olabiliriz ” dedi.

Araştırmacılar, analizlerini vatandaşların daha önceki seyahat modellerine dayandırıyor Southampton Üniversitesi'nden baş rapor yazarı  Dr. Shengjie Lai bu durum için, “Yeni corona virüsün yayılması hızlı hareket eden bir durum ve biz de dahil olmak üzere olası yayılma hakkında daha güncel analizler sağlamak için salgını yakından takip ediyoruz. Çin şehirlerindeki ulaşım kilitlenmesinin etkinliği ve 2 Şubat'a kadar uzatılmış Ay Yeni Yılı tatilinden dönen insanlar tarafından aktarılıyor. ”ifadelerini kullandı.

 

Anahtar Kelimeler:

corona virus riskli bolge cin turkiye

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