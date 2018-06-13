Harran Tıp’ın yeni Başhekimi M.Akif Altay oldu

ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Musluhittin Emre Erkuş’un başhekimlikten istifa etmesinin ardından bu göreve yeni atama yapıldı. Erkuş’tan boşalan başhekimlik görevine Doç. Dr. Mehmet Akif Altay getirildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|23.05-22.06
|GÖZ MİKROSKOBU SATIŞI
|Tıbbi Cihaz
|23.05-22.06
|GÖZ MİKROSKOBU SATIŞI
|Tıbbi Cihaz
|22.05-21.06
|Ortopedi Uzmanı
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|21/06-23/06
|4. Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Kongresi
|KALP VE...
|İSTA
|22/06-24/06
|4. Ürojinekoloji'de Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu
|ÜROLOJİ
|ANKA
|22/06-24/06
|Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu
|TIBBİ...
|İZMİ
|30/06-30/06
|7.Nöroradyoloji Okulu
|RADYOLOJİ
|ANKA
|29/06-01/07
|Jinekolojik Laparoskopi Histeroskopi Sistoskopi Kadavra Kursu
|KADIN...
|İSTA
|06/09-09/09
|6. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|21/09-21/09
|6. Geriatri Günleri’nde “Geriatri Pratiğinde Düşme ve Ortostatik Hipotansiyon”
|GERİATRİ
|İZMİ