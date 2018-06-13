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Harran Tıp’ın yeni Başhekimi M.Akif Altay oldu
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Altay getirildi
Harran Tıp’ın yeni Başhekimi M.Akif Altay oldu
13 Haziran 2018 -
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ŞANLIURFA (İHA) -  Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Musluhittin Emre Erkuş’un başhekimlikten istifa etmesinin ardından bu göreve yeni atama yapıldı. Erkuş’tan boşalan başhekimlik görevine Doç. Dr. Mehmet Akif Altay getirildi. 

Anahtar Kelimeler:

harran universitesi ortopedi ve travmatoloji ana bilim dali doc dr mehmet akif altay

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