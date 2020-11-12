Harvard açıkladı: Vitaminlerin etkisi yok

MEDİMAGAZİN-ABD’li yetişkinler üzerinde uygulanan bir ankete göre, besin takviyesi kullananların yüzde 30’u kullanmayanlara göre daha iyi hissettiğini belirtti. Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırmada uzmanlar, daha önce yapılan düzinelerce çalışmayı değerlendirdi. Buna göre, multivitamin alan veya almayan kişilerin sağlık durumu arasında bir fark yok.

Harvard Üniversitesinden Manish Paranjpe, multivitamin kullananlar ve kullanmayanlar arasındaki klinik olarak ölçülebilir sağlık sonuçlarında bir fark görülmediğini, ancak kullananların yüzde 30’unun mental olarak daha iyi hissettiklerini bildirdi.

Araştırmacılar, ek besin takviyelerinin bir fayda sağlayıp sağlamadığını anlamak için 21 binden fazla kişiyi analiz etti. Yaklaşık 5 bin kişi düzenli olarak multivitamin kullandığını söylerken, 16 binden fazla kişi ise kullanmadığını belirtti. Düzenli multivitamin kullanıcılarının çoğunluğu ise yaşlı popülasyon olarak gözlemlenledi.

Araştırmacılar, Amerikalıların yaklaşık üçte birinin sağlığa katkıda bulunduğu amacıyla rutin olarak multivitamin aldığını söyledi. Ancak Paranjpe, önceki çalışmaların kalp sağlığından kansere kadar çeşitli sağlık sorunları için multivitaminlerden herhangi bir faydayı destekleyen çok az kanıt bulunduğunu söyledi.

Paranjpe ayrıca, multivitamin alan kişilerin genel olarak daha pozitif insanlar olabileceğini öne sürdü.

Emory Üniversitesi Hastanesinde beslenme ve diyetetik uzmanı Melissa Majumdar ise araştırmalara dayanarak, besin ve mineralleri elde etmenin en iyi yolunun gıdalar olduğunu ifade etti.

Paranjpe, araştırma sonuçlarının tüm besin takviyelerinin bir para kaybı olarak algılanmaması gerektiğini söyledi. “Vitamin takviyelerinin kesinlikle meşru kullanımları da var. Örneğin, hamilelik sırasında folik asit çocuktaki nöral tüp kusurlarını önlemek için yaygın olarak reçete edilir.”

Ancak Paranjpe, multivitamin veya spesifik bir vitamin takviyesi gerektirecek spesifik bir durumu olmayan genel popülasyon için günlük multivitamin almanın sağlık için bir faydası olduğuna dair kanıt bulunmadığını sözlerine ekledi.