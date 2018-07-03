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Harvard Tıp'tan kanserli hücreleri yenecek ilaç
Bilim insanları, vücudun kanserli hücreleri "yemesini ve yok etmesini" sağlayan özel bir ilaç üretti
Harvard Tıp'tan kanserli hücreleri yenecek ilaç
03 Temmuz 2018 - BBC
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İlaç, histiyosit adlı beyaz kan hücrelerinin etkinliğini artırıyor. Bağışıklık sistemi, histiyositi, istenmeyen "yabancı işgalci" hücreleri yiyip yok etmek için kullanıyor.

Tıp dergisi Nature Biodemical Engineering, ilacın fareler üzerinde yapılan testlerinin, bu tedavi türünün göğüs ve deri tümörlerine karşı etkili olduğunu gösterdiğini bildirdi.

İlacın üretilmesini sağlayan ABD'li bilim insanları, tedaviyi birkaç yıl içinde insanlar üzerinde de denemeye başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kanserle mücadelede bağışıklık sistemine odaklanan çalışmalar, tıp alanında küresel çapta artış gösteriyor.

Histiyositlerin hali hazırda bakteriyel ve salgın enfeksiyonlarına karşı mücadelede etkin oldukları biliniyor. Zira histiyositler "yabancı işgalcileri" tanıyıp bunlara saldırabiliyor.

Ancak histiyositler kanserle mücadelede çok etkili değiller çünkü tümörler kendi hücrelerimiz içinden doğuyorlar ve bağışıklık saldırılarından saklanmak için zeki mekanizmalara sahipler.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Dr. Ashish Kulkarni öncülüğünde yapılan çalışmada oluşturulan ilaç ise iki yönlü olarak işliyor.

Birincisi, kanser hücrelerinin saklanmasını ve histiyositlere "beni yeme" sinyalinin gönderilmesini durduruyor. İkincisi ise tümörlerin histiyositlere uysal olmalarını söylemesine engel oluyor.

Araştırmacılar, bu tedavinin diğer kanser türleri için de kullanılma olasılığının bulunduğunu belirtiyor.

Anahtar Kelimeler:

kanser ilaci dr ashish kulkarni harvard universitesi tip fakultesi

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