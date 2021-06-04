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Hasarlı aile sağlığı merkezinde deprem endişeli hizmet
İzmir’de, geçen yıl 30 Ekim’de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından 'az hasarlı' raporu alan Yanıker Apartmanı'nın zemin katındaki Bayraklı 4 No’lu Aile Sağlık Merkezi’nde 3’ü hekim 8 sağlık çalışanı, tedirginlik duyarak hizmet veriyor. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, "ASM’mizin bulunduğu binada oturanlar, dairelerini terk etti. Sadece ASM’de çalışanlarımız hizmete devam ediyor, korku içindeler. Olası depremde hafif hasarlı bu binanın durumunun ne olacağı konusunda kaygıları var" dedi.
Hasarlı aile sağlığı merkezinde deprem endişeli hizmet
04 Haziran 2021 15:32 - DHA Davut CAN
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Kentte geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesindeki yüzlerce bina az, orta ve ağır derecede hasarlar alırken, bunlardan biri de Adalet Mahallesi 2132/2 Sokak'taki Yanıker Apartmanı oldu.

Endişeli apartman sakinleri, kamu kuruluşunun verdiği 'az hasarlı' raporuna karşı özel firmanın karot testi yaparak, 'depreme dayanıksız' raporu vermesi üzerine dairelerini terk etti. Ancak 12 bin kişiye hizmet verilen, 3'ü hekim, 4'ü hemşire ve 1'i hizmetli olmak üzere 8 kişinin görev yaptığı, Bayraklı 4 No’lu Aile Sağlık Merkezi, aynı binada kaldı. ASM'de deprem nedeniyle duvarlarda oluşan çatlaklara ve fayans döşemelerindeki hasarlara rağmen faaliyet sürdürülüyor. İl Sağlık Müdürlüğü’nün yeni bina arayışına rağmen yer bulunamayınca ASM personeli, depremin izlerini taşıyan ve 'dayanıksız' korkusu yaşanılan binada görevine devam etti.

 

 

'Hem vatandaş hem sağlık çalışanları korku içinde'

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, deprem sonrası birçok kamu binasında az ya da çok hasar meydana geldiğini, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olduğu gibi

bazı binaların da terk edilmek zorunda kalınıldığını hatırlattı. Çamlı, "Hafif hasarlı görülen yerlerde de hizmetin devamına karar verildi. Bayraklı 4 No'lu ASM’mizin bulunduğu binada oturanlar, dairelerini terk etti. Binada sadece ASM çalışanlarımız hizmetine devam ediyor. Onlar da korku içindeler. Bayraklı, depremi en ağır yaşayan ilçe. O travmayı yaşayan arkadaşlarımız, hafif hasarlı bile görünse binaya ilişkin ciddi kaygı taşıyor. Olası depremde hafif hasarlı görülen binanın durumunun ne olacağı konusunda kaygıları var. Keza vatandaşlar da ASM'ye gelip hizmet almaktan çekiniyorlar çünkü duvarlardaki çatlaklar, hasarlar herkesi rahatsız ediyor. Vatandaşlar bile ASM'ye girerken tedirginlik, korku yaşıyorlar. Arkadaşlarımızın da bu konuda yetkililere başvuruları oldu ancak ne yazık ki yeterli yardımı göremedik" diye konuştu.

 

 

Yüksek kira tepkisi

ASM’deki hekimlerin yeni yer arayışını sürdürdüğünü belirten Tabip Odası Başkanı Çamlı, bölgede kiraların çok yükseldiğine de dikkat çekerek, "Yüksek kiranın yanında bir de taşınmak için kat maliklerinin imza vermesi zorunluluğu, yer bulmada güçlük oluşturuyor. ASM’lerde hekimlerimiz kamu hizmeti veriyor, kamu hizmeti de kamu binalarında yapılır. Hekimlerin binalar, binaların altyapıları gibi konularla uğraşmamaları lazım" dedi.

Anahtar Kelimeler:

deprem izmir asm hasarli aile saglik merkezi

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