Hasta almaya giden ambulans devrildi: 6 kişi yaralı

Kent merkezindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri'den hasta almak için yola çıkan Ali Öcalan'ın kullandığı 40 AAB 877 plakalı ambulans, Ahmet Yesevi Bulvarı Bulvarı 27 Evler Kavşağında bulunduğu şeritten çıkarak karşıdan gelen Mehmet Öksüz idaresindeki 06 MAC 11 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans devrildi.

Ambulans sürücüsü ile sağlık personeli Yasemin Evik ve Zeynep Demirel, stajyer öğrenciler Rahime Karadut ve Umut Samed Ünsal ile otomobilin sürücüsü Öksüz yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan başka ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Öksüz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kırşehir Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Vali Akın, yaralıları ziyaret etti

Kırşehir Valisi İbrahim Akın da yaralıları hastanede ziyarette bulundu.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ayça Ünveren ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Vali Akın, daha sonra yoğun bakım servisine geçti.

Tedavileri devam eden yaralıları ziyaret eden Vali Akın, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Akın, ambulans ve otomobilde yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.