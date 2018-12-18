SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hasta almaya giden ambulans devrildi: 6 kişi yaralı
Kırşehir'de hasta almaya giden ambulansın otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Hasta almaya giden ambulans devrildi: 6 kişi yaralı
18 Aralık 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kent merkezindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri'den hasta almak için yola çıkan Ali Öcalan'ın kullandığı 40 AAB 877 plakalı ambulans, Ahmet Yesevi Bulvarı Bulvarı 27 Evler Kavşağında bulunduğu şeritten çıkarak karşıdan gelen Mehmet Öksüz idaresindeki 06 MAC 11 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans devrildi. 

Ambulans sürücüsü ile sağlık personeli Yasemin Evik ve Zeynep Demirel, stajyer öğrenciler Rahime Karadut ve Umut Samed Ünsal ile otomobilin sürücüsü Öksüz yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan başka ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Öksüz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 
Kırşehir Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Vali Akın, yaralıları ziyaret etti
Kırşehir Valisi İbrahim Akın da yaralıları hastanede ziyarette bulundu.
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ayça Ünveren ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Vali Akın, daha sonra yoğun bakım servisine geçti.
Tedavileri devam eden yaralıları ziyaret eden Vali Akın, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Akın, ambulans ve otomobilde yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anahtar Kelimeler:

kirsehir ahi evran universitesi dr ayca unveren suat turkoglu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
3
1) Dr.Zarkoff (Müstafi)
18.12.2018 16:33:13
112 Çalışanı yaralı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz..
otomobil Sürücüsü Mehmet Öksüz Kardeşimize de Allah Acil Şifa versin..
Umarım Hayata bir şekilde tutunur...
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Türk Kızılayı Kerem KınıkOptimed Hastanesi Dr. Göksel Açar Dr. Ekrem Pınarİngiltere Liverpool John Moores Oxford Rebeccah Slater Bodrum Devlet Hastanesi diş fırçası MuğlaIspartaböbrek Hasan DemirKırşehir Ahi Evran Üniversitesi Dr. Ayça Ünveren Suat Türkoğlu Osmangazi Üniversitesi Doç. Dr. Saniye Tülin Fidan Tıp FakültesiCelal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. Yorgancıoğlu KOAH Türk Toraks Derneği Yabani Hayvan Hastalıkları Prof. Dr. Serhat ÖzsoyTıbbi Laboratuvar Sağlık BakanlığıTOBB Prof. Dr. Tayfun Aybek Medikal    Wellness    DerneğiAile Sağlığı Merkezleri Kronik Hastalıklarİstanbul Kent Üniversitesi Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak Perinatoloji Aydın Fevzi YavuzyılmazProf. Dr. Ali Rıza KuralKüçükçekmece Halkalı hastane Acil Servis Hizmetleri sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı Ağrı Devlet Hastanesi Minik Kalpler ProjesiSakarya Ağır Ceza MahkemesiSağlık Çalışanları Sendikası Özgür Yıldırım SUTİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ nakli ahmet er İlknur Kocadağsağlık hizmeti MedipolAdana Doğum Hastanesi çocuk gelin istismarTayfun Hancılar barış manço başhekim BURSA Dr. Osman Onay hekim Sağlık Bakanlığı prim ödemesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.