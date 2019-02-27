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Hasta bilgilendirme ekranındaki cinsel içerikli görüntü için soruşturma: Personel açığa alındı
Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis Ünitesinde bilgisayardan açılan cinsel içerikli görüntünün hasta bilgilendirme ekranına yansımasıyla ilgili laboratuvar personeli hakkında soruşturma açıldığı bildirildi
Hasta bilgilendirme ekranındaki cinsel içerikli görüntü için soruşturma: Personel açığa alındı

ARŞİV

27 Şubat 2019 - AA
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Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı haber kuruluşlarının internet sitelerinde yer alan "Hastanede Şok Görüntü" başlıklı haberle ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. 

Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis Laboratuvar Birimi sonuç ekranında, 17 Şubat'ta uygunsuz içerikli bazı görüntülerin tespit edildiği aktarılan açıklamada, hastane idaresi tarafından hemen gerekli tedbirler alınarak, adli makamlara suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Sorumlu personelin emniyet mensupları tarafından gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "Konuyla ilgili disiplin soruşturması başlatılarak, söz konusu personel hemen açığa alınmıştır. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hali hazırda adli soruşturması devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı. 
 

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