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Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanı : 'Hasta memnuniyeti yüzde 90'
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'de hasta memnuniyeti seviyesinin yüzde 90 seviyelerine çıktığını belirtti.
Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanı : 'Hasta memnuniyeti yüzde 90'
26 Eylül 2018 - AA
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Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün hizmet içi toplantısı için kente gelen Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı olarak alınan tüm tedbirlerin hasta memnuniyeti ve sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalmasını önlemeye yönelik olduğunu söyledi. 

Türkiye'de hasta hakları ve hasta memnuniyeti uygulamalarının oturduğunu, hasta memnuniyetlerinin üst düzeylere geldiğini ifade eden Şahin, yeni yapılan şehir hastaneleriyle tıbbi teknolojinin de en üst düzeyde kullanıldığını vurguladı. 

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Artık hastaların her türlü taleplerini bildirebilecekleri "Hasta Hakları Birimi" olduğunu anlatan Şahin, "Hastalarımız her türlü taleplerini dile getirebilecekleri birimimiz var hastanelerimizde. 2017 yılında Hasta Hakları Birimi'ne 100 bin başvuru yapıldı.100 bin başvurudan yüzde 98'i yerinde çözüldü. Hastalarımız taleplerini, isteklerini ve ihtiyaçlarını ilgili birime başvurarak çözebiliyor. Ülkemizde hasta memnuniyetleri, çok yüksek düzeylere geldi. Hasta hakları biriminden memnuniyet yüzde 90 civarında ve giderek artıyor." dedi. 

Şahin, Sağlık Bakanlığı olarak hasta memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını bildirerek, hasta odalarının tekrar düzenlenmesi, kişilerin rahat ulaşabileceği mekanların seçilmesi, hastanın istediği hekime istediği yerde başvuru yapması, kişilerin ibadetlerini rahatça yapabileceği mekanların olması gibi çalışmalarla hasta memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı amaçladıklarını aktardı. 

Yine sağlık personeline şiddet… 

Fatma Şahin, Türkiye'deki tüm hastanelerde sağlıkta başarı oranlarını sürekli takip ettiklerini, hasta memnuniyetinin ölçüldüğünü ve eksikliklerin tespitinin yapıldığını belirtti.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet 

Şahin, sağlıkta şiddet konusunda bakanlık olarak bazı tedbirler aldıklarını dile getirdi. 

Sağlıkta şiddetin 2017 yılında 100 bin başvurudan yüzde 2,1 düzeyinde olduğuna işaret eden Şahin, "Yani 100 bin kişiye yüzde 2 düzeyde sağlıkta şiddet olmuş. Bunu önlemek için de önlemler alıyoruz. Öncelikle mevzuat düzenlemesi ve hukuki caydırıcılık ön planda. Onun dışında hastanede işleyiş sistemini daha iyi noktaya getirmeye çalışıyoruz. Yani hasta başvurduğundan itibaren, muayenesi, laboratuvar, radyoloji tekniklerinin belli aralıklarla yaparak kişinin hekim ve sağlık çalışanlarıyla olumsuz iletişimi engelleyecek bütün eksiklikleri giderecek tedbirler alındı." diye konuştu. 

 

Son 5 yılda sağlık çalışanlarına 46 bin 361 şiddet vakası 

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik çalışanlar kapsamında sağlık çalışanlarına iletişim ve uyum eğitimleri de verildiğini vurgulayan Şahin, böylelikle hekimlerin yeni göreve başladığı illerde iletişim sıkıntısı çekmediklerini ifade etti. 

Şahin, sağlıkta şiddet konusunda hastalar kadar hekimlerin de sorgulandığını, beyaz kod uygulamasının sistemden ve hizmetten faydalanan herkesi sorguladığını sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:

hasta memnuniyeti saglik bakanligi

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People
5
1) a.s. (dr)
26.09.2018 17:02:28
Güvenilir bir anket değil
People
6
2) DURMUŞ ALİ MIRIK (SAĞ. MEM.)
26.09.2018 15:21:54
Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanı : 'Hasta memnuniyeti yüzde 90' olduğunu ifade ediyor. Sağlıkta Baknlığında peki %90 memnuniyet var ise, Bu kadar şiddet, hatta ölüm olayları olan bir kurumda %90 memnuniyetten söz edilemez. Hasta hakları, sabim, cimer ve eski bimer' e sağlık bakanlığı ile ilgili şikayetlere sayılarına bakılmasını rica ediyorum...
People
12
3) Dr.Cevdett (Cerrah)
26.09.2018 13:56:47
Fatma Hanım tamam anladık hasta memnuniyeti %100 olsun. Artık bir de çalışan memnuniyeti ile ilgili anketleri yayınlayın.
People
10
4) Ahmet Taha (Uzman Hekim)
26.09.2018 13:06:45
Madalyonun diğer yüzü? Çalışan memnuniyeti?
People
8
5) Hasan Acar (Doktor)
26.09.2018 12:16:23
ancak kendinizi kandırırsınız. o anketlerin nasıl doldurulduğunu bilmeyen yok. siz de biliyorsunuz...
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