Hasta çocukların moral kaynağı: Pamuk prenses doktor

İstanbul’da yaşayan ve çocukluğundan beri doktor olmak isteyen 21 yaşındaki Nur Alpaslan, tıp fakültesini kazandıktan sonra hasta - doktor ilişkisini geliştirmek ve para kazanmak için ilginç bir yol seçti. Animatörlüğe başlayan doktor adayı Alpaslan, ‘Pamuk Prenses’ kostümüyle hasta çocukları güldürüp, eğlendiriyor. Tıp fakültesi Nur Alpaslan’ın çocuk hayaliydi. Tercihlerinin çoğuna da tıp fakültelerini yazmıştı. Sınav sonuçları açıklandığında İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandığını öğrenince büyük sevinç yaşadı. Kayıtlar başlar başlamaz ailesiyle okula giden ilk öğrencilerden biri oldu. Tıp eğitimini büyük bir keyif ve azimle sürdüren genç doktor adayı ikinci sınıfı bitirmek üzere.

Masal anlatıyor

Nur Alpaslan’ın okulla birlikte sürdürdüğü hayalindeki mesleğin ilk adımı olabilecek bir de işi var. Bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı animatörlük. Memorial Şişli Hastanesi Pediatri Bölümü’ndeki çocukların ‘Pamuk Prensesi’ olan doktor adayı, hafta sonları hastaneye giderek ‘Pamuk Prenses kostümüyle hasta çocuklara moral aşılıyor. Çocuklarla oyunlar oynayan ve severek muayene olmalarını sağlayan Nur Alpaslan’a mesai arkadaşı da ‘Süpermen’ kostümüyle destek veriyor. Anlattığı hikayeler ile hastaneyi çocuklar için masal cennetine dönüştüren Alpaslan, ‘Benim yedi cücelerim’ dediği çocuklardan aldığı reaksiyonun büyük mutluluk olduğunu söylüyor.

‘Acılarını unutuyorlar’

Çocukların kendisine ‘Pamuk prenses abla’ diye sarıldığını anlatan Nur Alpaslan şunları söyledi: “Yaş grubuna göre onlarla nasıl iletişim kurmam gerektiğini çok iyi öğrendim. Bazen verdiğim küçük bir hediye onları çok mutlu ediyor ve iğnenin verdiği acıyı bile unutuyorlar. Beni en çok etkileyen, hasta odası ziyaretlerim... Odalarına girdiğimde bazen üzerimdeki ‘Pamuk Prenses’ kostümünü unutuyorum. Yatan hasta çocuğun rahatsızlığını ve uygulanan tedaviyi merak ediyorum. Gözüm yatakta asılı olan hasta epikrizlerine takılıyor. Çünkü şimdi ‘Pamuk Prenses’ kostümü ile girdiğim o odaya birkaç yıl sonra beyaz önlüğümle gireceğim. Doktorluk benim çocukluk aşkımdı, bu aşkım okulum ve yaptığım animatörlük ile daha da güçlendi. Artık tedavi ederek sağlığına kavuşturacağım hastaların hayalini kuruyorum.”