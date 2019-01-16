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Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik
Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik
16 Ocak 2019 -
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Sağlık Bakanlığından:

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

"Dayanak

MADDE 3 - Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "özürlüler" ibaresi "engelliler" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 42/B maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "askeri hastaneler ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Diğer üyeler şunlardır: Şikayet edilen personelin varsa üyesi olduğu kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından bir temsilci, şikayet edilen personelin varsa üyesi olduğu işyeri sendika temsilcisi, şikayet edilen personelin görev yaptığı kurumun ildeki üst yöneticisi tarafından görevlendirilen bir kurum temsilcisi, özel sağlık kuruluşlarında ise kuruluşun üst yöneticisi tarafından belirlenen bir temsilci, hasta hakları derneklerinden yoksa tüketici derneklerinden bir temsilci, ildeki insan hakları kurulundan bir temsilci, valilikçe görevlendirilen bir vatandaş."

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Anahtar Kelimeler:

hasta haklari yonetmeliginde degisiklik

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