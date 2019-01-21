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Hasta hekim iletişiminde sorunlar masaya yatırıldı: 'Etkin dinleme sorunlara engel olabilir'
Hasta Hekim İletişiminde Sorunlar konulu konferans Prof. Dr. Özen Önen Sertöz tarafından İzmir Tabip Odası konferans salonunda verildi. Konferansta iletişimin sorunların aşılmasındaki önemine dikkat çekildi
Hasta hekim iletişiminde sorunlar masaya yatırıldı: 'Etkin dinleme sorunlara engel olabilir'
21 Ocak 2019 -
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İzmir Tabip Odası Tıpta Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Üyesi Prof.Dr. Ayşin Zeytinoğlu tarafından yapılan açılış konuşmasında iletişimin önemine değinildi.  

Prof. Dr. Özen Önen Sertöz sunumuna iletişimin tanımıyla başladı. İletişim sorunlarının bütün ülkelerde yaşanan bir sorun olduğuna değinerek, hasta memnuniyetsizliği, hasta şikayeti , malpraktis davaları ve hekime  şiddet  olgularını etkileyen önemli bir parametre olduğunu ifade etti.  İletişimi kolaylaştıran en önemli etmenlerin değerlilik duygusu ve kabul olduğunu vurgulayan  Prof. Dr. Özen Önen Sertöz onaylanan ya da onaylanmayanın bireyin kendisi değil,  davranışları olduğunun hissettirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Etkin dinlemenin bile çoğu zaman iletişim sorunlarına engel olabildiğini belirtti. İletişimdeki sorunlarda çaresizlik, değersizlik ve öfkenin üç önemli duygu olduğunu belirten Prof. Dr. Özen Önen Sertöz  öfkeyi anlamanın önemine değindi.

Sunumun son bölümünde izleyicilerin soruları tartışıldı. İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı  iletişim sorunları ve hekime şiddet konusunun önemine değinerek oda olarak oluşturmaya çalıştıkları sağlıkta şiddet çalışma grubu için yararlı bilgilerin paylaşıldığını sunum için Prof. Dr. Özen Önen Sertöz’e teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:

hasta hekim iletisimi ozen onen sertoz

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