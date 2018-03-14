Hasta için çatıya atlayan doktorun ayağı kırıldı

Bartın'da tedavi gördüğü hastanenin ikinci katındaki pencereden düştüğü öne sürülen hasta hayatını kaybetti. Hastaya müdahale etmek için çatıya atladığı sırada ayağı kırılan doktorun tedavisi sürüyor.

Bartın Devlet Hastanesi ikinci katındaki dahiliye servisinde kanser tedavisi gören Mehmet Başak (89), yanında kalan refakatçisinin uyuduğu sırada gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü.

Yakını uyandığında durumu bildirdiği hastane personelince yapılan kontrolde, hastane çamaşırhanesinin çatısına düştüğü görülen ve buradan itfaiye ekiplerinin yardımıyla alınan Başak, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, hastanede görevli doktor Abdullah Baykuş'un, Başak'ın düştüğü çatıya ulaşabilmek için hastanenin birinci katından atladığı sırada ayağının kırıldığı öğrenildi.

İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktorun hastayı kurtarabilmek için yaralanmasının 14 Mart Tıp Bayramı gününde yaşanmış olmasının sağlık personelinin fedakarlığını ortaya koyduğunu söyledi.

Koç, "Hastaya ulaşmak için yaklaşık 2 metre yükseklikteki pencereden atlayan ve ayağı kırılarak alçıya alınan doktorumuzun 14 Mart Tıp Bayramı'na denk gelen böyle bir günde gösterdiği fedakarlık, tüm doktorlarımızın fedakarlığının göstergesidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve savcılıkça soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.