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'Hasta, koronavirüsünü atlatsa bile bıraktığı hasar çok büyük oluyor'
King’s College London'dan Prof. Mauro Giacca, corona virüsünün uzun süreli etkileri ve akciğerlerdeki etkisini araştırdı. Giacca, "Hasta, corona virüsünü atlatsa bile bıraktığı hasar çok büyük oluyor. Akciğer hücrelerinde yarattığı yapısal değişiklikler haftalarca veya aylarca süren semptomları açıklıyor" dedi.
'Hasta, koronavirüsünü atlatsa bile bıraktığı hasar çok büyük oluyor'
04 Kasım 2020 11:41 - SÖZCÜ
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Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, worldometers'ın verilerine göre 47 milyondan fazla insana bulaştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1.2 milyona ulaşırken, hastalığın uzun dönemli etkileri ise uzmanların üzerinde durduğu en önemli konulardan biri.

SÖZCÜ'nün haberine göre; King's College London’dan Prof. Mauro Giacca ve ekibi corona virüsünün yarattığı uzun dönemli tahribatlara ilişkin bir çalışmaya imza attı. Ekip, İtalya’nın Trieste Üniversite Hastanesi’nde Şubat ve Nisan ayları arasında hayatını kaybeden 41 hastanın verilerini inceledi.

SADECE HÜCRELERİ ÖLDÜRMÜYOR

Hastaların akciğer, kalp, karaciğer ve böbreklerinden örnekler mercek altına alındı. Giacca, “Elde ettiğimiz bulgular Covid-19’un sadece enfekte ettiği hücreleri öldüren bir hastalık değil, yapısını bozduğu hücrelerin akciğerlerde uzun süre direnmesini sağladığını ortaya koyuyor” dedi.

Diğer organlarda büyük çaplı bir tahribat görmediklerini belirten Prof. Giacca, “Covid-19 vakalarının neden bu kadar uzun sürdüğünü akciğer hücrelerindeki yıkım gösteriyor. Hasta, corona virüsünü atlatsa bile bıraktığı hasar çok büyük oluyor. Akciğer hücrelerinde yarattığı yapısal değişiklikler haftalarca veya aylarca süren semptomları açıklıyor” ifadelerini kullandı.

‘BEYİN SİSİ’ ETKİSİ

Son dönemde yapılan pek çok araştırma corona virüsünü atlatan hastaların uzun süre geçmeyen belirtilerle boğuşmasını konu alıyor. Bu çalışmalara göre hastalar yorgunluk, ‘beyin sisi’ adı verilen odaklanma ve hafıza problemleri, nefes alıp vermede güçlük gibi sorunlar yaşıyor.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus uzun donem etkileri

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