Hasta lifti ile omurilik felçli hastalar tanı ve tedavi aşamasındaki zorlukları aşıyor

Trafik kazası sonrası omurilik felci olan Semra Çetinkaya’nın yaşam mücadelesi yaklaşık iki yıl önce yakalandığı mesane kanseri ile daha da zorlaştı. Kanser tedavisi gördüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta lifti bulunmaması, omurilik felçli olarak kanser tedavisi gören diğer hastalarla birlikte Semra Çetinkaya’nın da tanı ve tedavi sürecinde problemlerle karşılaşmasına neden oldu.

Çetinkaya, yaşadığı o sorunları, “Mesane kanseri sebebiyle yapılması gereken tahliller ve görüntüleme için birçok kez MR ve PET çekimleri için hastaneye gittim ama ne yazık ki ancak iki üç kişinin yardımı ile görüntüleme cihazlarına geçebildim. Bu cihazlar, oturduğum tekerlekli sandalyeden daha yüksekte olduğu için başka şansım yoktu. Hastanede hasta lifti olmadığı için her defasında çok zor durumda kaldım” sözleriyle özetledi.

ÖDÜL GECESİNDE YARDIM İSTEDİ

Aynı zamanda Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı olan Semra Çetinkaya, Aralık 2018’de Sağlık Gönüllüleri Türkiye ve Hospitalmanager Dergisi tarafından İstanbul’da düzenlenen, “Sağlıkta Sosyal Sorumluluk ve Yılın Başarılı Sağlık Yöneticisi Ödülleri” töreninde, hastanede yaşadığı bu sorunları anlattı, “Benim gibi omurilik felçli olup kanser tedavisi gören hastaların sorunlarına lütfen çare bulun, bulunmasına yardım edin” diye seslendi.

Çetinkaya’nın istediği; özel hastanelerin birçoğunda bulunan ancak devlet ve üniversite hastanelerinin hepsinde bulunmayan hasta liftiydi. Çetinkaya’nın, özellikle ayağa kalkamayan hastaların tanı ve tedavi sırasında taşınmasını sağlayan hasta lifti ile ilgili yardım isteği ve yaşadığı problemlerin ntv.com.tr’de haberleştirilmesinin ardından Berko ilaç firması, Semra Çetinkaya’nın tedavi gördüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne hasta lifti bağışında bulundu.

“FİZİKSEL ENGELLİLER AYAĞA KALKAMADIKLARI İÇİN GÖRÜNTÜLEME ALMAK İMKANSIZ OLUYOR”

Bu bağıştan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden ve “Umarım her yer hepimiz için erişilebilir olur” diyen Semra Çetinkaya, duygularını şöyle ifade etti:

“Sizinle yaptığımız röportajda yaşadığım zorluklardan bahsedince bunları öğrenen Berko ilaç firması ameliyat olduğum hastaneye bir hasta lifti bağışladı. Bu destekleri beni inanılmaz derecede heyecanlandırdı, kendilerine teşekkür ediyorum. Jinekolojik muayeneler mahrem olduğu için bu gibi durumlarda erkeklerden yardım almak mümkün olmuyor. Aynı şekilde mamografi cihazları da hiç erişilebilir değil. Fiziksel engelliler ayağa kalkamadıkları için görüntüleme almak imkansız oluyor.

“UMARIM KİMSEYE MUHTAÇ OLMADAN, MEDENİ BİR ŞEKİLDE TEDAVİLERİMİZ DEVAM EDER”

Aslında gördüğünüz gibi bu sorunların çözümü hiç de zor değil. Zaten hasta lifti de çok maliyetli bir şey değil. Bu bağış, sağlıkta hizmet kalitesini de artıracak örnek bir davranış. Umarım tüm Türkiye'de ve sağlık hizmeti veren tüm kuruluşlarda kimseye muhtaç olmadan ve medeni bir şekilde tedavilerimiz devam eder.”

“GEÇİCİ SAKATLIK YAŞAYANLARA DA BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK”

TOFD Başkan Yardımcısı Çetinkaya bu bağışın, kendisiyle aynı durumda olan hastalar açısından önemli olduğunu belirterek “Hasta lifti sadece engellilerin değil, geçici sakatlık yaşayanların da görüntüleme cihazlarına geçişlerinde büyük kolaylık sağlayacak” diye konuştu.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Müslümanoğlu da hasta lifti bağışında bulunan firma yetkililerine teşekkür etti.

“HABERDEN SONRA FARKINDALIĞIMIZ ARTTI”

Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Eylem Beran ise “Biz geçen yıl Semra Hanımla “Kapak Olsun” diye bir sosyal sorumluluk kampanyası yürütüyorduk ancak Semra Hanımın tedavi gördüğü hastanede yaşadığı zorlukları bilmiyorduk. Hastanede yaşadığı bu sorunları ntv.com.tr’nin haberinden sonra ayrıntılı şekilde öğrendik ve bu konudaki farkındalığımız daha çok arttı. Bunun üzerine hastaneye hasta lifti bağışlamaya karar verdik. Sizin haberi o şekilde vermeniz bizi harekete geçirdi, umarım başkaları için de örnek oluşturur ve hastanelerde bu tür cihazların yokluğundan kaynaklanan sorunlar bir daha yaşanmaz” şeklinde konuştu.