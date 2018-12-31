Hasta nakli yapan ambulans kaza yaptı: 3 kişi yaralı

Sami Eranıl'ın kullandığı 40 EF 305 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, nakli yapılan hastayı İstanbul'a bıraktıktan sonra dönüş yolunda Bolu girişinde don ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Savrulan ambulans, bariyerlere çarparak şarampoldeki buzla kaplı alana düştü. Kazada şoför Eranıl ile diğer şoför Ceylan Ulaş ve sağlık memuru Hamza Mutlu yaralandı.

Bolu'daki hastanelere kaldırılan sağlık görevlilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.