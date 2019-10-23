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Hasta olan sokak kedisi sağlıklı bir kediden alınan dışkı nakli ile hayata tutundu
Sivas'ta ölümcül bir rahatsızlık olan "panleukopeni" teşhisi konulan sokak kedisi "Bade", bir hayvanseverin sağlıklı kedisi "Hera"dan alınan dışkının nakledilmesiyle hayata tutundu.
Hasta olan sokak kedisi sağlıklı bir kediden alınan dışkı nakli ile hayata tutundu

ARŞİV

23 Ekim 2019 - AA
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Melike Dur, sahiplendiği ve sağlık problemi bulunan sokak kedisini, veteriner hekim İbrahim Özmen'e getirdi. "Bade" ismi verilen kedinin sindirim sisteminde rahatsızlığı olduğunu tespit eden ve "panleukopeni" teşhisi koyan Özmen, halk arasında dışkı veya gaita nakli olarak bilinen "fekal mikrobiyota transplantasyonu" yöntemiyle tedaviye karar verdi. Özmen, hayvansever Yusuf Arslan'ın sağlık problemi bulunmayan kedisi "Hera"dan alınan dışkıyı "Bade"ye nakletti. Ölümcül sindirim sistemi rahatsızlığına yakalanan "Bade", yeniden yaşama tutundu.

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Veteriner hekim İbrahim Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "fekal mikrobiyota transplantasyonu"nun sağlıklı bir donörden alınan dışkının hasta hayvana nakledilmesi olduğunu söyledi. Dışkının sağlıklı hayvandan alınmasının önemli olduğunu vurgulayan Özmen, "Aşıları yapılmış, sağlıklı, kan testleri negatif sonuçlanmış, herhangi bir enfeksiyonu olmamalı. Dışkıyı nakletmeden önce mutlaka testten geçiriyoruz." dedi. 

Özmen, birkaç işlemden geçirip nakil için hazır hale getirilen dışkının hasta hayvana nakledildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Dünyada tıp hekimliğinde de uygulanan bir yöntem, Türkiye'de de uygulanıyor. Hatta bazı sporcuların futbolcuların, basketbolcuların, kayakçıların kondisyonunu artırmak üzere yapılan bir yöntem. Veteriner camiasında Avrupa'da yaygın, Türkiye'de henüz yeni yeni yapılıyor. Öncülüğünü Prof. Dr. Kerem Ural hocamız yapıyor. Hocamızın eğitimlerine katıldık, fekal mikrobiyota transplantasyonu ile ilgili sertifika aldık. Bunun üzerine de bu çalışmaya başladık."

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 "Kanserden egzamaya fayda sağlayan bir yöntem"

Sivas'ta ve bölge illerde yönetimi sadece kendisinin yaptığını dile getiren Özmen, "Bu sadece sindirim sistemiyle ilgili problemlerde değil, kanserden tutun da egzamaya, iyileşmeyen birçok deri problemine kadar fayda sağlayan bir yöntem." diye konuştu.

Özmen, en önemli konunun sağlıklı hayvandan alınan dost bakteri florası olduğuna dikkati çekerek nakil yapılacak hayvanla donörün yaşının da aynı olması gerektiğini aktardı.

ABD'de dışkı haplarının üretildiğine değinen Özmen, şunları kaydetti:

"Biz bunu rektal yoldan verdik ama şu anda bağırsakta çözünen dışkı içerikli haplar var. Direk dışkıyı naklederek de bunu yapabiliyorsunuz. Türler arasındaki tek geçiş insan ve fare arasında oluyor. Yani tek uyumlu insandan fareye verilen dışkı oluyor. Aslında dışkı böbreğimiz gibi, gözümüz gibi bir doku. İçinde belirli bir hücre popülasyonu olan bir doku, biz burada tıpkı organ nakli mantığında olduğu gibi sağlıklı dokuyu sağlıksız hayvana vererek bozulmuş immün sisteminin düzelmesini kısaltıyoruz."
 

Anahtar Kelimeler:

diski nakli gaita nakli

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