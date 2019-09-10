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Hasta taşıyan ambulans otomobil ile çarpıştı... Hasta tekrar hastaneye taşındı
Kalp hastası yatalak bir hasta, Adana'da tedavi olup taburcu edildikten sonra memleketi Hatay'a götürülürken ambulansın başka bir otomobil ile çarpışması sonucu tekrar hastaneye kaldırıldı
Hasta taşıyan ambulans otomobil ile çarpıştı... Hasta tekrar hastaneye taşındı
10 Eylül 2019 - İHA
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ADANA - Edinilen bilgiye göre kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana'da özel bir hastanede tedavisi tamamlanıp taburcu olan yatalak kalp hastası Edibe Barutçu (64), özel ambulansla Hatay'daki evine gitmek üzere hareket etti.

Barutçu'yu taşıyan Serkan Yiğitbaş idaresindeki 31 SV 112 plakalı özel ambulans, Mithat Özhan Bulvarı dönel kavşakta Batuhan Yılmaz'ın kullandığı 01 FN 683 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulansın lastiği patladı. Otomobilde ise zarar meydana geldi. Barutçu, kazada başından aldığı darbe sonucu yaralandı.

Bir süre kaza yapan ambulansta bekletilen Barutçu, bir başka ambulansa taşındı. Barutçu, ambulans ile bu kez Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Barutçu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anahtar Kelimeler:

ambulans 112 acil balcali hastanesi

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