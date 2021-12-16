Hasta tehdit etti, hasta hakları birimi doktordan savunma istedi

MEDİMAGAZİN - Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hasta hakları birimi, doktora tehditler savurarak ben onu vursam ben suçlu olacağım ifadelerinin yer aldığı şikayet dilekçesini doktora ileterek doktoran savunma istedi.

Hasta tarafından yazılan şikayet dilekçesinde İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği’nde görevli hekim için, “Ben onu vursam ben suçlu olacağım, ben şiddet uygulasam ne olacak” ifadeleri yer aldı.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hasta Hakları Birimi ise hastanın doktora tehditlerde bulunduğu hasta şikayet dilekçesi için doktordan savunma talep etti.