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Hasta tehdit etti, hasta hakları birimi doktordan savunma istedi
Bir hastanenin hasta hakları birimi, doktora tehditler savrulan şikayet dilekçesini doktora ileterek doktordan savunma istedi.
Hasta tehdit etti, hasta hakları birimi doktordan savunma istedi
16 Aralık 2021 11:46 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hasta hakları birimi, doktora tehditler savurarak ben onu vursam ben suçlu olacağım ifadelerinin yer aldığı şikayet dilekçesini doktora ileterek doktoran savunma istedi.

Hasta tarafından yazılan şikayet dilekçesinde İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Kardiyoloji Polikliniği’nde görevli hekim için, “Ben onu vursam ben suçlu olacağım, ben şiddet uygulasam ne olacak” ifadeleri yer aldı.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hasta Hakları Birimi ise hastanın doktora tehditlerde  bulunduğu hasta şikayet dilekçesi için doktordan savunma talep etti.

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler:

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People
7
1) Furkan Yenigün (Kardiyolog)
16.12.2021 15:03:06
Net olarak, %100 ihtimalle, tartışmasız bir şekilde şikayet edilen doktorun suçlu olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce kendisi bir doktordur ve halen kamu kuruluşunda görev yapmaktadır. Haklı olsa dahi bu sebeplerden ötürü suçludur bence.
People
13
2) İlhan Ünlü (Akademisyen)
16.12.2021 12:18:04
Olayın üzerine bir de bu yazıyı doktora göndererek hekimin moralini alt üst eden yöneticilere yazıklar olsun. Bu yazıya cevabı idarecilerin vermesi gerekir. Güvenlik güçlerine bu tehdit iletilmelidir. Sonra bu hekimden maksimum verim beklersiniz.....
People
22
3) muhibbi (op. dr.)
16.12.2021 11:59:42
yazacaklarımı anlayan ve tatbik eden çıksa yazacağım da
neyse yine de sadece şunu yazıp bitireyim
aşk ile çalışmaya devam ediniz
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