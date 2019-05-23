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Hasta ve yakını 'derin nefes almadı!', 'hemen olacak' diyerek sağlık çalışanını darbetti
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde engelli olmadığı halde engelli kan alma biriminden faydalanmak isteyen hasta ve yakını, sağlık çalışanını darbetti
Hasta ve yakını 'derin nefes almadı!', 'hemen olacak' diyerek sağlık çalışanını darbetti
23 Mayıs 2019 - AA
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Sağlık-Sen Adana Şubesi Bekir Nennioğlu, yazılı açıklamasında, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir kadın hasta ve yakınının engelli olmadığı halde engellilerin kullandığı kan alma birimine gelerek hemen kendi kanının alınmasını, biran önce işinin bitirilmesi konusunda öncelik istediğini belirtti.

Sağlıkta şiddeti önlemesi planlanan kitapçığa tepkiler: ‘Zaytung haberi sanmıştık’ 

Laboratuvar Teknisyeni Aysel Erdem Dağlıoğlu'nun buna karşı hastaya sırasını beklemesini söylediğini ifade eden Nennioğlu, bu kişilerin "hemen olacak" diyerek önce küfür edip fiziki saldırıda bulunarak sağlık çalışanını darp ettiklerini, Dağlıoğlu'nun  gözlüğünün kırıldığını, göz altında ve kollarında kanama, çizikler ve morarma meydana geldiğini kaydetti.

Sağlıkta şiddeti önleme kitapçığında dikkat çeken öneri: Mümkünse espri yapın 

Nennioğlu, şunları bildirdi:

"Canla başla, azimle, fedakarca, toplumun sağlığı için ter döken sağlık çalışanlarına yapılan bu çirkin saldırıyı Adana Sağlık-Sen Şubesi Olarak asla kabul etmiyoruz. Sürekli ifade ettiğimiz gibi bir an önce çalışma koşullarının daha güvenli hale getirilerek şiddet uygulayanın en ağır şekilde hukuk karşısında ceza alması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Sağlık hizmeti verilen yerler kutsal mekanlardır. Buralarda halkımıza şifa dağıtılır. Bu kendini bilmezler nasıl şiddet yoluna başvururlar onu da anlamakta zorlanmaktayız. İnanıyoruz ki sağduyulu halkımızın ülke gündeminde sürekli yerini alan bu sorunun çözümünde bizimle birlikte hareket edeceğine ve yanımızda olacağına inancımız tamdır. Bu inançla Dağlıoğlu'na geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz.”

Öte yandan olayla ilgili beyaz kod verildiği, Dağlıoğlu'nun bu kişilerden şikayetçi olduğu, hasta ve yakınının polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet adana sehir hastanesi aysel erdem daglioglu

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People
1
1) A (İ)
23.05.2019 14:49:17
espri yapsa bunlar olmazdı. Bir de gülümsemesi lazım tabiki. Kısaca hak etti
People
0
2) tarık acar (doktor)
23.05.2019 14:45:46
yayınlanan kitapçık eğitim kitapçığı ve çok doğru planlanmış. haberci iseniz yorum yapmadan haber verin. O kitapçık doğru planlanmış ve hassas noktalara çözümler getirmiş.Önce bir okuyun.
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