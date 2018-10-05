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Hasta ve yakınları için moral aktivitesi: Kahkaha yogası
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde kanser tedavisi gören hasta ve hasta yakınlarına moral desteği sağlamak amacıyla, hastane yönetimi ve Kanserle Dans Derneği iş birliği ile kahkaha yogası yaptırıldı
Hasta ve yakınları için moral aktivitesi: Kahkaha yogası
05 Ekim 2018 - DHA
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Hastanenin Göğüs Hastalıkları servisinde gerçekleşen etkinlikte hasta ve yakınlarına çocuklar tarafından yazılan mektuplar verildi. Mektupları okuyan hastalar, çocukların kendilerine gönderdikleri mesajlar karşısında duygu dolu anlar yaşarken, Kişisel Gelişim Uzmanı İpek Ateşalp tarafından uygulanan kahkaha yogası ile keyifli anlar geçirdi. Kanserle Dans Derneği üyelerine teşekkür belgesi takdim eden hastane Başhekimi Eğt. Gör. Uzm. Dr. Enver Yalnız,  gülümsemenin stresle baş etmede en önemli yöntem olduğunu belirterek, "Kanser tedavisi, uzun süren ve psikolojik olarak hem hastayı hem de yakınlarını derinden etkileyen zorlu ve sıkıntılı bir süreç. Dolayısıyla bu süreçte sabırlı olmak ve pozitif düşünceleri geliştirecek aktiviteler içinde bulunmakta yarar var" dedi.

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