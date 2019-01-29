SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hasta yakını ambulansa binerek sağlık çalışanını darbetti
Düzce’de, 112 Acil sağlık ekibinin bir hasta yakını tarafından darbedildiği ileri sürüldü.
Hasta yakını ambulansa binerek sağlık çalışanını darbetti
29 Ocak 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Alınan bilgiye göre, Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık ekibi, ihbar üzerine Uzunmustafa Mahallesi'nde bulunan bir vakaya gitti. Hastanın kalbinin durduğunu tespit eden sağlık çalışanları, hastayı ambulansa alarak hastaneye götürmek istedi, bunun üzerine hasta yakınları bunu kabul etmedi. 

Hasta yakınlarını ikna eden sağlık çalışanları, hastayı ambulansa taşıdığı esnada bir hasta yakını ambulansa binerek sağlık çalışanı, acil tıp teknisyeni S.M'yi darbetti. 

Olayın üzerine, diğer sağlık personeli ve ambulans sürücüsü hasta yakınını ambulans çevresinden uzaklaştırarak hastayı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. 

Darbedilen S.M. ve arkadaşları, hasta yakınları hakkında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çatana Polis Karakolu'na şikayette bulundu. 

Anahtar Kelimeler:

duzce il saglik 112 acil

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
14
1) A (İ)
29.01.2019 16:43:49
Ben burada vicdan sahibi herkese soruyorum; şunu bir hayvan yapar mı?
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
gebelik doğum kadın doğum Aydan Biri Tamer MunganSMA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Recep Tayyip ERdoğan meme kanseri Pfizer Adana Tabip Odası Mürşit Enis AkyüzDüzce İl Sağlık 112 AcilSMA Recep Tayyip Erdoğan Sağlık-Sen Cuma Köysüren aile hekimiDiamond Blackfan Miraç Caner Harvard Üniversitesie-Reçete Zehra Zümrüt Selçukkanser onkoloji İsrail kanser hücresi Türkiye Meme Vakfı MEVA
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.