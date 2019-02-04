Hasta yakını doktorun üzerine yürüdü, kapısını yumrukladı: İfadesinden sonra serbest bırakıldı

Hastane başhekimi Op. Dr. Hüseyin Şaşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Şubat'ta yaşanan olayda, hasta yakını M.Ü.K'nin doktorun bulunduğu odanın kapısını yumrukladığını, darp olayının gerçekleşmediğini söyledi.

Şaşkın, 23 Ocak'ta hastaneye gelen kalp hastasının, yoğun bakımda yer olmadığı için özel hastaneye sevk edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özel hastanede gerçekleştirilen tedavi sürecinin ardından hasta taburcu olmuş. Vatandaşımız, baş dönmesi şikayetiyle 1 Şubat'ta hastanemizin acil servisine geliyor. Nöroloji uzmanımız da muayene ediyor. Gereken müdahale ve tedavi yapılıyor ve taburcu ediliyor. Ancak hasta yakını M.Ü.K, hastanın yatışının yapılması konusunda acil servis doktoru Onur Karakayalı'ya ısrar ediyor. Doktor hastaya gereken müdahalenin yapıldığını, şu an yapılacak bir şeyin olmadığını söylüyor. Hasta yakını doktora bağırıp, üzerine yürümeye kalkıyor. Doktorumuz ise odasına girerek, kapıyı kilitliyor. Hasta yakını da kapıyı yumrukluyor. Kapıda hasar oluşuyor. Hasta yakınının eline acil servisimizde dikiş atılarak gereken müdahalesi yapılıyor."

Hüseyin Şaşkın, hasta yakını hakkında "Beyaz Kod" uygulaması başlattıklarını sözlerine ekledi.

Hasta yakını M.Ü.K'nin, karakolda ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.