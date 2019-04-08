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Hasta yakını hemşireyi 'canım burnumda' diyerek darbetti
Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Zeynel Abidin Uysal, "Tuğba hemşire kendini bilmeyen bir maganda tarafından feci şekilde darbedildi. Bu olay bırakın hastanede görevini icra eden hemşireye karşı çarşıda pazarda bile yaşanmaması gereken bir olaydır." dedi.
Hasta yakını hemşireyi 'canım burnumda' diyerek darbetti
08 Nisan 2019 - AA
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Uysal, Konya Numune Hastanesi önünde düzenlediği basın toplantısında, acil servis görevlisi hemşire Tuğba Yılmaz'ın (25), dün bir hasta yakını tarafından darbedildiğini söyledi.

Hemşirenin, hastanın serum iğnesini çıkarırken kolunda kanamadan dolayı sorumlu tutulduğunu aktaran Uysal, "Tuğba hemşire kendini bilmeyen bir maganda tarafından feci şekilde darbedilmiştir. Bırakın hastanede görevini icra eden hemşireyi, çarşıda pazarda bile yaşanmaması gereken bir olaydır. Çünkü karşısında bir bayan vardır. Bu alçaklıktır, magandalıktır." diye konuştu.

 "Sağlıkta şiddet masaya yatırılsın"

Uysal, şifa dağıtan ellere vefa gösterilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sağlık alanında yaşanan her şiddet olayı, hizmetleri aksatmakta ve sağlık çalışanlarıyla halkımızın arasını açmaktadır. Halkımızı bu konuda sağduyulu olmaya, kendisine hizmet eden sağlık çalışanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Caydırıcı cezalar olsun. Sağlıkta şiddet masaya yatırılsın, caydırıcı cezalar olsun. Şiddet uygulayanlar ömür boyu sağlık hizmetlerinden faydalanmasın."

"Canım zaten burnumda' diyerek boğazımdan tuttu, kafa attı"

Tedavisini yaptığı hasta yakını Bayram B. tarafından darbedilen hemşire Tuğba Yılmaz da yaşadığı şoku üzerinden atamadığını belirterek, "Hasta, damar yoluna bastırmadığı için de kanamaya devam etti. Yakınları, 'Siz nasıl iş yapıyorsunuz' diye tepki gösterdi. Pamuk alıp kabine doğru gidince adam kabinden hızlıca çıktı. 'Canım zaten burnumda' diyerek boğazımdan tuttu, kafa attı. Sonra tekrar boğazıma yapıştı, doktorlar ayırdı. Gerisini hatırlamıyorum. Böyle bir şeyi beklemiyorduk, bir anda oldu. Öncesinde münakaşamız falan olmadı. Boğazıma yapıştı, kaşıma dikiş atıldı." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da Konya Numune Hastanesi Acil Servisi'nde hemşire Yılmaz'ı ziyaret etti, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Bu olayların sonuna kadar takipçisi olacağının altını çizen Koç, "Bakanlığımız son dönemde şiddet olayları ile ilgili olarak önemli mesafeler katetti. Çıkan yeni yasa ile birlikte bu tür saldırılar artık yapanın yanına kar kalmıyor. Bu yaşadığımız olayda da geçtiğimiz günlerde Beyhekim Devlet Hastanesinde yaşadığımız olayda da saldırganlar hemen tutuklandı." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet tugba yilmaz saglik-sen

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4
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
09.04.2019 12:03:59
"Karnı burnunda olanlar " bile o halleriyle insanca davranırken " Canım burnumda " diyerek vahşileşen muhterem zatın tabiyetinin TC sınırlarından Kenya ormanlarındaki goril krallığına kaydırılması meclise öneri olarak verilebilir.
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1
2) HEMŞİRE (HEMŞİRE)
09.04.2019 11:47:19
sizlerden fazla bir şey istemiyoruz şu maaşlarımız düzeltin yeter kamuda en düşük maaşı hemşiresi saglık memuru alıyor ayıptır günahtır bir polis 5800tl 6500 tl arasında bir astsubay 7500tl ile 8000tl arasında bir öğretmen 5000tl ile 6000tl arasında bir vaiz 5500 6000tl bir zabıta eri bir itfaie eri 4900 tl 5300 tlyeni işe başlamış bir bekçi 4300 tl alırken biz sağlıkçılar 10 yıllık çalışan her sey dahil 4100 tl alıyoruz. gidin maliyeden isteyin görün bodroları bakın adamlar terör tazminatı ,görev tazmitanı ek ders gezici parası diye ek gelir ek ödemeleri var. bizlerinde yıllardır ödenmeyen döner sermayeleri var alamadığımız.emsal dediğimiz memurlar bizlerin maaşını ikiye katladılar . TÜTÜNE OBEZİTEYE VERİLEN ÖNEM KADAR BİRAZ DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖNEM VERİLSE SAHİP ÇIKILSA OLMAZ Mı ARTIK BİR FARK OLMALI İNSAN İLE HASTA İLE BİREBİR YÜZYÜZE İLGİLENEN DOKTOR HEMŞİRE VE SAĞLIK MEMURLARININ DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN BİR FARKI OLMALI MAAŞLARINDA VE DÖNER SERMAYELERİNDE ÖZLÜK HAKLARINDA. ŞİFA DAĞITAN ELLER İLE MAKİNE BAŞLARINDA KAPALI KAPILAR ARDINDA ÇALIŞANLAR BİR OLMAMALIDIR HİÇ BİR LABORATUAR TEKNİSYENİNİN DAYAK YEDİĞİNİ RÖNTGEN TEK ODYOMETRİ TEK ANEZTEZİ TEK DAYAK YEDİKLERİNİ GÖREMEZSİNİZ ÇÜNKÜ HASTA İLE BİREBİR İLGİLENMEZLER

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12
3) nilgün yalçın (pediatri)
09.04.2019 11:42:42
elleri kırılsın inşallah.
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12
4) Uzm Dr (Uzm Dr)
09.04.2019 11:38:42
Bu olayların sonuna kadar takipçisi olacağının altını çizen Koç, "Bakanlığımız son dönemde şiddet olayları ile ilgili olarak önemli mesafeler katetti. Çıkan yeni yasa ile birlikte bu tür saldırılar artık yapanın yanına kar kalmıyor. Bu yaşadığımız olayda da geçtiğimiz günlerde Beyhekim Devlet Hastanesinde yaşadığımız olayda da saldırganlar hemen tutuklandı." diye konuştu.
Açıklamanın neresinden tutsan elinde kalıyor. Biz hergün serap görüyoruz sanki. O kadar ‘önemli mesafe katettik’ ki şiddet sıradan hale geldi, yemek yemek, su içmek gibi birşey oldu.
Şiddet uygulayan mahlukatlar ‘yaptıklarının yanlarına kalmayacağını’ ???!!! çok iyi bilidikleri için hiç hız kesmediler bugüne kadar.
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7
5) HEMŞİRE (hemşire)
09.04.2019 10:33:33
Sağlıkta şiddet son bulmalı. yasalar düzenlenmeli.
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17
6) sağlıkta (şiddet)
09.04.2019 09:31:46
Magandalara , psikopatlara, sosyopatlara yargı tarafından göz açtırılmaması gerekiyor. Tuttuğun gibi tıkacaksın içeri. Ya kodese , ya tımarhaneye. Şikayetçi de olmamız gerekiyor. Durduk yerde kimseye bişey verilmez. Ağlamayan bebeğe süt verilmediği gibi. Zor, yorucu ama topyekün mücadele olmadan bu sorun çözülmez
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8
7) Mr.Zotto (Hemsir)
09.04.2019 04:32:53
Sakın şikayetçi olma "Allah`a havale et. Yok dersen ki sikayetci olayim ; 2-3 yil 3-4 ayda bir mahkeme için izin alip gidersin(çoguna maktul de katılmaz zaten) bir süre sonra amirlerinden izin vere vere bıkmaya başlar, bu süre zarfinda şikayetinden vazgecmen icin baski ve belki tehditler zaten olacak. Neyse 2022 de sonuclanacak mahkemede bu canli kravat takip hakime ayaga kalktigi icin indirim alir, o da paraya cevrilip, 250 tl de tekrar bir hemsireyi darpetmeyecegi kanaati gelistigi icin ertelenir.
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11
8) hemşire (saglık mem)
08.04.2019 19:54:03
onlarca hasta çocukla ilgilenen, Bu beyaz meleklere, Hak ettikleri gelirin verilmesi ise,Gerçekten şart! sağlığın temel taşı olan ,hastanelerin amelesi, en çok çalışanı, en çok yıprananı olan saglık memurları toplum saglığı tek, hemşirelerin ve ebelerin diğer sağlık çalışanlarından.( lab tek,röntgen tek,odyemetri tek,aneztezi tek,patoloji tek,diyetisyen ,sosyal çalışmacı,psikolog,kısacası tüm sağlık teknisyenleri ve çalışanları) ayrı tutulup ona göre maaşlarında ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalıdır.hastalarla ,doktorlarla,hasta yakınlarıyla,idareyle ,hastanenin sorunlarıyla uğraşan hemşireler ve sağlık memurlarıdır.bir laboratuarda en az 30,40 kişi olur makine başında 3 er kişi çalışır herseyi makıne yapar tek işleri tüpü makıneye koymaktır ve bilgisayara girmektir . hiçbiri hastayla hiçbir doktorla hiçbir hasta yakınlarıyla muhatap olmadan kapalı kapılar ardında çalışırlar idare kontrol etmese işe gelip gittikleri bile belli olmaz, yıpranmazlar keyif içinde böyle rahat çalışanla bir hemşire bir tutulmamalı sadece kayıt giren bir işi teşorana vermeli, özelleştirilmedir çoğu hastane özele vermiştir.bir röntgen bölümünde en az 20,30 kişi çalışır mesai saatinde kişi başı sadece ya 5 flim çekimi düşer yada 10 bununla bereber başka birseyler yapmazlar özel olan tomografi olsun, mr ünitesi olsun gece gündüz çalışır hemde bu işi 3,4 kişi yürütür.bu kişilere başka bir iş yaptırmaya çalışsan başka bir görevde görevlendirsen bu benim işim değil bu işi ben bilmem bu iş benim görev ve çalışma sorumluluğumda değil değil çalışmazlar başka rahat bir yer olursada idarede olsun geri hizmet olnca ben bilmem benim görevim değil demezler . ancak sağlık memuru olsun hemşire olsun her türlü işi verir yapmayınca savunma isterler her türlü işe görevlendirirler kapıcı ,düz memur,hizmetli sekreter ne görevi olursa verirler ve çalışırlar.diğer teknisyenleri hiç konuşmıyorum bile yorulmadan mesailerini yaparlar.hemşireye saglık memuruna doktoru ayrı kızar, hastası ayrı kızar, hasta yakanı ayrı döver insanlarla yüzgöz olan hem bunlardır ençok yıpranan yorulandır tüm birimler ,artık bir fark olmalı yada çok çalışanla yıprananla bir tutulmamalıdır işyoğunluğuna göre döner ve maaş verilmelidir.şimdi arkadaşlar kızacaklar ancak gerçek olan budur artık bir fark olmalı çalışnla çalışmayanın bir farkı olmalıdır.zaten iş yerindede ayrıdır kimse laboratuarda ne oluyor bilmez kapıları kapalıdır ,bu tür örnekleri sizlerde çoğalta bilirsiniz .avrupada sağlık çalışanları arasında en çok maaşı hemşire ve sağlık memuru alıyor çünkü iş yükü çok fazla ve temel esas hastayla birebir ilgilenmedir.Ayrıca her türlü doğal afetlerde, kazalarda,terör saldırılarında, aşılamalarda,kısaca sahada bu personel görev yapar hep saglık memuru ve hemşireler vardır. bu yazıyı ve düşüncelerimi cumhurbaşkanlığına,bakanlığımıza,tkhk,sbn gönderecem.artık yeter SAĞLIK DEMEK DOKTOR,HEMŞİRE,SAĞLIK MEMURU DEMEKTİR HİÇ BİR SAĞLIK KURULUŞU BUNLARSIZ OLMAZ OLAMAZ HASTA İLE BİREBİR İLGİLENEN HASTAYI GÖREN TEDAVİ EDEN ELLER DİĞER PERSONELLERDEN AYRI TUTULUP MAŞINA VE DÖNER SERMAYESİNE ZAM YAPILMALIDIR.DİĞER TÜM BİRİMLER LABORANTLAR,RÖNTGEN BİRİMLERİ ŞİRKETE VERİLMELİDİR. KİMSE HASTALANINCA LABORANT YOK MU DEMEZ RÖNTGENCİ YOK MU DEMEZ ANEZTEZİ TEK VB VB YOK MU DEMEZ DOKTOR YOK MU HEMŞİRE SAĞLIKÇI YOK MU DİYE BAĞIRIR DİĞERLERİNİN ENJEKSİYON YAPMAYA BİLE YETKİLERİ YOKKEN ARTIK ÇALIŞANLAR ARASINDA DA BİR FARK OLMALI HASTA ODAKLI ÇALIŞAN HEMŞİRELER DOKTORLAR ,SAĞLIK MEMURLARI SAĞLIĞIN TEMEL TAŞLARIDIR VE BUNA GÖRE ÜCRETLENDİRİLMELİDİRLEr
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17
9) eski (tecrübeli)
08.04.2019 18:27:36
SAĞLIKTA ŞİDDET ARTIK CAN ALIYOR.görevimizi yapamaz hale geldik.şikayetçi olmak demek daha da sıkıntı demek.
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