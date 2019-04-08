Hasta yakını hemşireyi 'canım burnumda' diyerek darbetti

Uysal, Konya Numune Hastanesi önünde düzenlediği basın toplantısında, acil servis görevlisi hemşire Tuğba Yılmaz'ın (25), dün bir hasta yakını tarafından darbedildiğini söyledi.

Hemşirenin, hastanın serum iğnesini çıkarırken kolunda kanamadan dolayı sorumlu tutulduğunu aktaran Uysal, "Tuğba hemşire kendini bilmeyen bir maganda tarafından feci şekilde darbedilmiştir. Bırakın hastanede görevini icra eden hemşireyi, çarşıda pazarda bile yaşanmaması gereken bir olaydır. Çünkü karşısında bir bayan vardır. Bu alçaklıktır, magandalıktır." diye konuştu.

"Sağlıkta şiddet masaya yatırılsın"

Uysal, şifa dağıtan ellere vefa gösterilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sağlık alanında yaşanan her şiddet olayı, hizmetleri aksatmakta ve sağlık çalışanlarıyla halkımızın arasını açmaktadır. Halkımızı bu konuda sağduyulu olmaya, kendisine hizmet eden sağlık çalışanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Caydırıcı cezalar olsun. Sağlıkta şiddet masaya yatırılsın, caydırıcı cezalar olsun. Şiddet uygulayanlar ömür boyu sağlık hizmetlerinden faydalanmasın."

"Canım zaten burnumda' diyerek boğazımdan tuttu, kafa attı"

Tedavisini yaptığı hasta yakını Bayram B. tarafından darbedilen hemşire Tuğba Yılmaz da yaşadığı şoku üzerinden atamadığını belirterek, "Hasta, damar yoluna bastırmadığı için de kanamaya devam etti. Yakınları, 'Siz nasıl iş yapıyorsunuz' diye tepki gösterdi. Pamuk alıp kabine doğru gidince adam kabinden hızlıca çıktı. 'Canım zaten burnumda' diyerek boğazımdan tuttu, kafa attı. Sonra tekrar boğazıma yapıştı, doktorlar ayırdı. Gerisini hatırlamıyorum. Böyle bir şeyi beklemiyorduk, bir anda oldu. Öncesinde münakaşamız falan olmadı. Boğazıma yapıştı, kaşıma dikiş atıldı." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da Konya Numune Hastanesi Acil Servisi'nde hemşire Yılmaz'ı ziyaret etti, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Bu olayların sonuna kadar takipçisi olacağının altını çizen Koç, "Bakanlığımız son dönemde şiddet olayları ile ilgili olarak önemli mesafeler katetti. Çıkan yeni yasa ile birlikte bu tür saldırılar artık yapanın yanına kar kalmıyor. Bu yaşadığımız olayda da geçtiğimiz günlerde Beyhekim Devlet Hastanesinde yaşadığımız olayda da saldırganlar hemen tutuklandı." diye konuştu.