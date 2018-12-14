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Hasta yakının nefret söylemi cezasız kalmadı: 1 yıl 2 ay 17 gün
Hasta yakının hekime ‘IŞİD militanı gibi sakallı nursuz suratlılar kıldan yüzleri görünmüyor’ sözlerine 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verildi
Hasta yakının nefret söylemi cezasız kalmadı: 1 yıl 2 ay 17 gün
14 Aralık 2018 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN-Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 30 Ağustos tarihinde yaşanan olayda hasta yakını Z.K. Dr. Eren Gencel’in rızası dışında fotoğraflarını çekti. Bir yakının rahatsızlığı sebebiyle hastanede bulunan Z.K. hekimin rızası dışında çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: 
“Eskiden devlet memurlarında bir adap bir erkan bir giyim kuşam vardı. Şimdi hepsi IŞİD militanı gibi sakallı nursuz suratlılar kıldan yüzleri görünmüyor. Sanki İran’da ya da Arabistan’da gibiyim. Sakalsız, tıraşlı memur göremedim, şu anda bulunduğum yerde, yazık. Örnek foto

Paylaşımı fark eden hastane çalışanları durumu hekim Eren Gencel’e bildirdi. Eren Gencel paylaşıma ilişkin olarak şikayette bulundu. Avukat Raşit Can Koca’nın aktardığı bilgiye göre, şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca tanzim edilen iddianame ile Z.K. hakkında “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan dava açıldı. Amasya 1. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama neticesinde sanık Z.K.’nin “hakaret eylemini kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlediği” anlaşıldığından Türk Ceza Kanunu’nun 125/1, 125/3-a, 125/4, 43/2 ve 62/1 maddeleri uyarınca 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası ile cezalandırılması yönünde hüküm kuruldu.

Dr. Eren Gencel’in vekili Av. Raşit Can Koca konuya ilişkin olarak “Sanık, müvekkilimin onur, şeref ve saygınlığına saldırmış; üstelik bu saldırıyı tıp doktoru olan müvekkilimin ifa ettiği kamu görevine isnat etmek suretiyle sosyal medyadan alenen yapmıştır. İlgili hakaret suçu her ne kadar müvekkilim Dr. Eren Gencel’e karşı işlenmiş olsa da bu suçtan dolayı sanığın cezalandırılması toplumu oluşturan her bir ferdin kanunlara olan itimadı ve adalete olan inancı bakımından ciddi önem arz etmektedir. Nitekim toplumu oluşturan fertlerin kahir ekseriyeti kendi canlarını emanet ettikleri sağlık meslek mensuplarının, tıp doktorlarının hakarete maruz kalmasını tasvip etmeyecek, suçluların cezalandırılmalarını dileyecektir. Hekimlere yönelik şiddetin ve hakaretin bu denli arttığı ve alenileştiği günümüzde, hekimlere karşı takınılan tavırları ve sergilenen davranışları sıradanlaştırmamalı, şiddetin ve hakaretin her şeklinin karşısında net bir duruş sergilemeliyiz.” ifadelerine yer verdi. 

 

Ameliyat masasında 'onam örneği' ile malpraktis-komplikasyon ayrımı 

 

Anahtar Kelimeler:

nefret soylemi saglik calisani saglikta siddet eren gencel

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