Hasta yakının saldırısına uğramışlardı: İfade vermeye gitmeyip ameliyata girmişler

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Dr. Öğretim Üyesi Ergin Bilgin ve Dr. Öğretim Üyesi Deniz Baklacı dün akşam 17.00 sıralarında H.B. adlı şüphelinin saldırısına uğradı. İddiaya göre, H.B. hastasının ameliyata erken alınmadığı gerekçesiyle görevli Dr. Ergin Bilgin ve Dr. Deniz Baklacı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B. isimli şahıs 2 doktoru darp etti. Yaşanan olayın arından H.B. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Dr. Ergin Bilgin'in vücudunda kollarında ve boynunda tırnak izleri ve çizikler meydana gelirken Deniz Baklacı da fiziki saldırıda yaralandı. İki doktor olay sonrası yeniden ameliyathaneye giderek görevlerini tamamladı. Ardından darp raporu alıp polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olayın ardından şüpheli adliyeye sevk edilirken saldırıya uğrayan doktorlar ve hastane yönetimi kamuoyuna açıklamalarda bulundu. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner de hastaneye gelerek saldırıya uğrayan doktorlara destek verdi.

"Vatandaşların övgüleriyle bizi gururlandıran hocalarımıza yapılan saldırı bizi üzdü"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan ZBEÜ Başhekimi Dr. Özcan Pişkin, "Dünkü olay bizi ziyadesiyle üzmüştür. Gerçekten hastanemizde çalışkalıklarıyla, duruşlarıyla ve vatandaşlardan gelen övgülerle bizi gururlandıran iki hocamıza böyle bir olay olması bizi üzmüştür. Dünkü olaya rağmen olaydan hemen sonra polise ifade vermeye gitmeyip hocamızın üçü de ameliyata gitmiştir. Ameliyatlarının başına dönmüşlerdir. Ancak 20.30'dan sonra karakola gidip ifadeyi verecek kadar da özverili işine bağlı arkadaşlarımızdır. Kendi adıma KBB Anabilim Dalı hocamıza ve öğretim üyelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

"Sağlık çalışanlarımız bizim gözbebeğimiz"

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı yaşanan olayın üzücü olduğunu ve adli sürecin devam ettiğini ifade etti. Doktorların görevi başında saldırıya uğradığını anlatan Rektör Çufalı, sözlerine şöyle devam etti:

"Hocalarımız görevleri başında aslında doğrudan işin içinde olmamakla beraber görevleri başında hasta yakınını teskin etmek amacıyla orada bulunmuşken bir hocamız da görevinin kısa bir süreliğine ayrılmak zorunda hissedip oraya gelmişken böyle bir olay oldu. Hocalarımızın hiçbiri personelimiz de beklemiyordu. Bu kişinin şahsın karakterin nesi var. Bilmiyorum. İş adli boyuta taşındı. Böyle bir olay meydana geldi ne yazık ki. Hocalarımız buna rağmen olayın peşinden hemen görevinin başına döndü. Tekrar ameliyata döndü. Olaya rağmen. Sizler de biliyorsunuz hocalarımız hastalarımız tarafından yakınları tarafından sevilen, başarılı ameliyatlara imza atan hocalarımız. Sağlık personelimiz, görevlisiyle, hemşiresiyle, hekimiyle diğer personelleriyle bütün olarak hastanemizde bizim gözbebeğimiz. Biz bu olaylarla gündeme gelmek istemiyoruz. Başarılarımızla gündeme geliyoruz, gelmeye çalışıyoruz. Hocalarımız da bir çok tedavileriyle başarılara imza attılar. Kanun, mevzuat peşlerinde. Adli süreç devam ediyor. Son bulmasını istiyoruz. Bizim sağlık personelimiz, doktorlarımız gözbebeğimizdir. Kendileri de çok sevilen hekim arkadaşlarımızdır."

Üzücü bir olay yaşadıklarını anlatan Ergin Bilgin, "Saat 16.30 sıralarında hasta yakını tarafından üzücü bir olay yaşadık. Şu anda adli süreçte olay. Biz de gelişmeleri takip edeceğiz. Hepimiz üzüntülüyüz inşallah bir daha böyle olay yaşanmaması dileğiyle" diye konuştu.

Dr. Deniz Baklacı da kendilerine destek olan hastane yönetimine ve rektöre teşekkür ederek "Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya, Başhekimimiz Özcan Pişkin'e, dekan hocamız Murat Can'a ve desteğini esirgemeyen tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bizim arkamızda olduklarını gösterdiler. Bu anlamda olayın son bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Adliyeye sevk edildi

Diğer taraftan Deniz Baklacı ve Ergin Bilgin'e saldıran H.B. gözaltına alınmıştı. Emniyette götüren şahıs H.B., işlemlerinin ardından bugün polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.