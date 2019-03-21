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Hasta yakınları 2 hemşireyi darbetti: 'Bu aymazlığa müsaade etmeyin'
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devlet hastanesinde görevli iki sağlık çalışanı, hasta yakınları tarafından darbedildi
Hasta yakınları 2 hemşireyi darbetti: 'Bu aymazlığa müsaade etmeyin'
21 Mart 2019 - AA
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Alınan bilgiye göre, 5 gün önce akşam saatlerinde Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne halsizlik ve ağrı şikayetiyle getirilen Ramazan D'nin (23) tedavisi sırasında hasta yakınları ile hemşire Hilal Emin Ağaoğlu arasında tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine erkek hemşirelerden Sinan Doğan, hastayla ilgilenmek istedi. Bu sırada hasta yakını 4 kişi, hemşireler Ağaoğlu ve Doğan'ı darbetmeye başladı. 

Göğüs kısmından aldığı darbelerle yaralanan Ağaoğlu, 6 saat müşahede altında tutulurken yüz kısmından yaralanan Doğan ise hastanenin Kulak Burun Boğaz (KBB) Servisi'nde bir gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, savcılık işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hastane önünde toplanan sağlık çalışanları ve sendika üyeleri saldırıyı düzenledikleri basın açıklamasıyla protesto etti.

Sağlık-Sen İl Başkanı Fevzi Mangal, Türkiye genelinde sağlık kuruluşlarında yaklaşık 30 şiddet vakasının yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız Hilal Hanım ve Sinan Bey'e yapılan bu şiddet kabul edilebilir, katlanılabilir değildir. Sağlık kuruluşlarımızda meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sağlık çalışanları vicdanı ve sorumlulukları arasında görevlerini yaparken uğradıkları bu şiddet fazlasıyla yıpratmaktadır. Değerli Ağrı halkı, sizlerden biri olan sağlık çalışanlarına sahip çıkın. Sağlık veren ellere zarar verilmez. Bu aymazlığa müsaade etmeyin. Gelin sağlıkta şiddeti birlikte durduralım."

Anahtar Kelimeler:

dogubayazit devlet hastanesi yasar eryilmaz

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