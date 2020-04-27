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Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı
TRABZON'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç (35), akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden hastanın yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırganlardan birinin oksijen tüpüyle kovaladığı Genç, yaralandı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Genç, "O tüpü bize takacakmış, öyle diyordu. Benim yaşadığım şok, ifade vermem şahsın gözaltı süresinden uzun tuttu. Şimdi bu adam dışarıda” dedi.
Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı
27 Nisan 2020 11:28 - DHA
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Olay, dün sabah Kalkınma Mahallesi'ndeki KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yaşandı. Akciğer kanseri nedeniyle tedaviye alınan ve solunum güçlüğü çeken 65 yaşındaki T.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları ise acil servisten girerek, görevliler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine de hasta yakınlarından bazıları servisteki camları kırıp, oksijen tüpüyle serviste görevli doktor Esra Ersöz Genç’e saldırdı. Özel güvenlik görevlileri ile polis ekiplerince hasta yakınları dışarı çıkarıldı. 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest kaldı.

'OKSİJEN TÜPÜNÜ ALIP BİZİ KOVALAMAYA BAŞLADI'

Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşan Dr. Esra Ersöz Genç, hasta yakınlarından birinin oksijen tüpüyle kendisini kovaladığını anlattı. Genç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hastanın kalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasta yakınları önce zorla kapalı servise girmeye çalıştı, kapılar, camlar kırıldı. Güvenlik ile beraber ben kapının dışında hırpalandık (elimdeki kesikler bu arada oldu sanırım). Sonra servisin iç kapısını da zorla açarak, 5 kişi içeri daldılar. Bizim tulumlarla maskelerle girdiğimiz servise, ellerini kollarını sallayarak girip, sağa sola tekme atarak vefat eden hastanın başına geçtiler. İçlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı. O tüpü bize takacakmış, polis geldiğinde öyle diyordu. Beni servisten nasıl çıkardılar bilmiyorum."

'KORKUYORUM'

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli hasta yakınlarının serbest bırakıldığını ve kendisini güvende hissetmediğini belirten Genç, şunları kaydetti:

"Benim yaşadığım şok, adli muayenem, pansumanım, ifade vermem şahsın gözaltı süresinden uzun sürdü. Şimdi bunlar dışarıda. ‘Sağlıkta şiddet yasası çıktı’ diyorlar. Ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak, evime aileme sağ sağlam dönebilecek miyim? Bilmiyorum. Korkuyorum, duyuyor musunuz beni?"   

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN DESTEK

Öte yandan aynı hastanede görev yapan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de, meslektaşının yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşananlara tepki gösteren Prof. Özlü paylaşımında, “İleri evre akciğer kanserli, tek akciğeri alınmış ve gün içinde iki kez hayata döndürülen hasta vefat edince, yakınları acilde dehşet saçmışlar. Ölüme çare olsa, hekimler ölmezdi. Şiddete müsamaha gösterilmemeli” ifadelerinde bulundu.

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esra ersoz genc doktora saldirdilar ktu tip fakultesi

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