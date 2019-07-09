SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hasta yakınları 'sıra' kavgasında güvenlik görevlisini darbetti...3 kişi gözaltında
Karabük'te muayene sırası alamadıkları için hastaneyi birbirine katarak güvenlik görevlisini darp eden 3 kişi gözaltına alındı.
Hasta yakınları 'sıra' kavgasında güvenlik görevlisini darbetti...3 kişi gözaltında
09 Temmuz 2019 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Karabük'te muayene sırası alamadıkları için hastaneyi birbirine katarak güvenlik görevlisini darp eden 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde babalarını muayene ettirmek isteyen 3 kişi hastaneye geldi. Görevlilerin yoğunluktan dolayı sıra veremeyeceğini belirtmesi üzerine sözlü tartışma başladı. Bağırışların ardından güvenlik görevlilerinin araya girmesi ile sözlü tartışma biranda kavgaya dönüştü.

Kavgada hastane savaş alanına dönerken, saldırıda güvenlik görevlilerinden bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan saldırı olayı bir vatandaş tarafından cep telefonuna an be an kaydedildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik görevlisi Tarık Ö.'ye saldırarak yaralayan R.A, U.T. ve Ö.F.T isimli şahıslar gözaltına alındı. Darp edilen güvenlik görevlisinin saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet karabuk egitim ve arastirma hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
11
1) hemşire (hemşire)
09.07.2019 10:21:13
hastanelerden doktorlar hemşireler sağlık memurları neden kaçıyor işte bu darp olaylarından dolayı bu meslekleri yapanlar hasta ile hasta yakını ile birebir ilgilenen tedavilerini yapan altını temizleyen banyosunu yaptıran enfeksiyonuyla uğraşan bulaşıcı hastalığıyla uğraşan kısaca doğumdan ölüme kadar halkın yanında olan birebir ilgilenen en çok yıpranan mesleklerdir diğer kişiler gibi masa başlarında materyal üzerinde çalışmıyorlar elleriyle bilgileriyle iş yapıyorlar.bundan ötürü kimse bu hemşireliği sağlık memurluğunu yapmak istemiyor masa başlarında mis gibi çalışmak varken nöbetsiz bir şekilde çalışmak varken ve aynı maaşı hatta daha düşük maaşa bu iş neden yapılsın söylermisiniz.

ARTIK BİR FARK OLMALIDIR BU MESLEK GRUPLARIYLA DİĞER ÇALIŞANLAR ARASINDA MAAŞLARINDA , DÖNER SERMAYELERİNDE, ÖZLÜK HAKLARINDA YOKSA İLERİDE BU MESLEKLERİ YAPACAK HASTALARA BAKACAK KİMSELERİ BULAMAYACAKLAR BU İYİLEŞTİRMELER SONUNDA HASTANELERDE ÇALIŞMAYI TEŞVİK EDİLİR HASTANELERDEN KAÇIŞIN ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLUR. YOKSA HERKES MASA BAŞI İŞLERDE ÇALIŞMAK İÇİN HASTANELERDEN KAÇMANIN YOLLARINI ARAR VE GİDER ÇALIŞANLARA SORULSA ANKET YAPILSA HEMŞİRELERE SAĞLIK MEMURLARINA BU MESLEKTE 1 DK BİLE DURMAK YAPMAK İSTEMEYECEKLERİNİ İFADE EDECEKLERDİR BU KADAR KESİN VE NETTİR.

People
16
2) sağlıkta (şiddet)
09.07.2019 09:53:40
Yine salıverilmiş. Bu tipleri içeri tıkmadan bu iş düzelmeeeeeezzz...
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Türk Veteriner Hekimler Birliği Veteriner Hekimler Odası Ali Eroğlu akciğer kanser hava kirliliği Balıkesir iğne göz sağlığı çocuk doktoru sağlık hizmetleri TBMM hekim doktor ar-ge sağlık bakanlığı hekim kardiyak rehabilitasyon York Üniversitesi kardiyoloji ameliyat Hasan Fevzi Batırel Marmara Üniversitesi fizyoterapist Funda Alacaoğlu sağlıkta şiddet Türk sağlık sen Savaş Balcı KKKA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.