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Hastadan doktoruna unutulmaz jest: 'Benim gözümde sen dünyada birsin'
Kırşehir'de, nefes darlığı şikayetiyle Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 79 yaşındaki hasta, tedavisini yapan doktora yazdığı şiirle teşekkür etti
Hastadan doktoruna unutulmaz jest: 'Benim gözümde sen dünyada birsin'
30 Kasım 2018 - AA
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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, nefes darlığı rahatsızlığı bulunan 79 yaşındaki Mustafa Köksal, Göğüs Polikliniği hekimlerinden Dr. Duygu Zorlu Karayiğit tarafından muayene edildi.

Zorlu'nun uyguladığı tedavi ile nefes darlığı şikayeti azalan Köksal, hastanede gördüğü yakın ilgiden etkilendi ve duygularını yazdığı şiirle anlattı.

Mustafa Köksal, kendisini tedavi eden doktoruna olan memnuniyetini 4 kıtalık şiirinin ilk iki kıtasında şöyle dile getirdi:

"Çok emek verdin bitirdin tıbbı

Asaletin temiz ne güzel yapı 

Hastana şifa verir yazdığın hapı 

Toklumen’in gururu sen Duygu hoca 
Sen doktor değilsin Lokman hekimsin 

İnanmayanlar seni bir hastana sorsun 
Benim gözümde sen dünyada birsin 
Toklumenin gururu sen Duygu hoca" 

Anahtar Kelimeler:

kirsehir ahi evran universitesi

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