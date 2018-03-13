Hastalar hekimleri taşlara karikatürize ettiler

Bartın Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastalar, 14 Mart Tıp Bayramı'nda hediye edilmek üzere sahillerden topladıkları taşlara kentte görev yapan 100'ü aşkın hekimin saç, vücut ve yüz şekillerini karikatürize etti.

Bartın Devlet Hastanesi bünyesinde 2012'den bu yana faaliyet gösteren Toplum Ruh Sağlığı Merkezince, kentteki kronik ruhsal rahatsızlığı bulunan hastalar belirlenerek merkeze kayıtlarının yapılmasının ardından her hastaya özel belirlenen bakım planı kapsamında tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunuluyor.

Psikiyatri ve sosyal hizmet uzmanının yanı sıra 5 ruh sağlığı hemşiresi ve bir psikologla hizmet verilen kurumda, hastalık belirtilerinin uygun ilaç tedavisi ve terapi desteğiyle kontrol altına alınmasının ardından psikoeğitimin yanı sıra çeşitli sanatsal kurslar ve iş uğraş faaliyetleri de yürütülüyor.

İş uğraş faaliyetleri kapsamında merkezde tedavi gören hastalar, yaklaşık bir ay önce sahillerden topladıkları taşları boyayıp kalemlik haline getirdi. 14 Mart Tıp Bayramı'nda kentteki hekimlere hediye edilmek üzere hazırlanan kalemlikler, hediye edilecek her hekimin saç, yüz ve vücut şekillerine göre özenle karikatürize edildi.

Bartın Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi Psikiyatri Uzmanı Didem Ekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde, kronik ruhsal hastalığı olan bireylerin tedavisine kapsamlı hizmet verildiğini ve bu kişilerin topluma kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.

Ekmen, bu kapsamda, genellikle içe kapanan, sosyal ortamlardan uzaklaşmış hastalara grup psikoterapileri, resim, müzik, tiyatro, ahşap boyama, el-işi dersleri ve iş-uğraş eğitimi verildiğini ifade etti.

"Doktorların, şiddete karşı korunmasını istediler"

Hastaların, sahillerden topladıkları taşları hekimleri karikatürize edip boyayarak kalemlik haline getirmelerinin de bu etkinliklerden biri olduğunu ifade eden Ekmen, şöyle devam etti:

"14 Mart Tıp Bayramı'nda ilimizdeki doktor arkadaşlarımıza bu kalemliklerden yapıp hediye etmeyi düşündük. Hastalarımız da doktorlara bir anı, bir hediye olması adına bunu çok istediler. Yaklaşık bir aydır hummalı bir çalışmayla kalemlik yaptılar ve çok emek sarf ettiler. Burada arkadaşlarımız, İl Sağlık Müdürümüz Dursun Koç Bey'den, başhekimimiz ve 100'ü aşkın doktorumuza kadar onları karikatürize etti. Bu eğlenceli, onların yüzünü güldürmeyi ve onları hatırladığımızı amaçlayan bir etkinlikti."

Haftalık olarak düzenledikleri bir grup terapisinde sağlıkta şiddetin artması ve hekimlere uygulanan şiddetin konuşulduğunu, hastaların da buna bir anlam veremediklerini ifade ettiklerini aktaran Ekmen, "Bu kalemlik faaliyetimizi planladığımız dönemde konuştuğumuz bu konunun ardından onlar da bu hediyeleri vererek doktorlara sahip çıktıklarını, kendilerine iyilik veren bu insanların her türlü şiddete karşı korunması gerektiğini savunmak istediler." diye konuştu.

"İnşallah beğenirler ve çok mutlu olduklarını görürüz"

Merkeze ilk taşı getirerek fikrin öncüsü olan Fatma Edebal da merkezde tedavi görenler olarak özellikle zaman zaman şiddete maruz kalan doktorlar için bir çalışma yapmak istediklerini söyledi.

İnsan sağlığı için elinden geleni yapan hekimlere karşı şiddeti, hasta olarak kendisine karşı da bir haksızlık olarak gördüğünü anlatan Edebal, "Doktorlarımız, bu tür olaylardan mutlaka psikolojik olarak etkileniyorlar. Biz de onları biraz güldürebilmek, mutlu edebilmek adına böyle bir çalışma yaptık. Hep beraber taş topladık, boyadık, yapıştırdık. İnşallah beğenirler ve çok mutlu olduklarını görürüz." şeklinde konuştu.