Hastaları artık 11 yıl eğitim almış uzmanlar değil, teknikerler entübe edecek

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Meslek Mensupları ve Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile anestezi teknisyeni ve teknikerlerine hastaları entübe etme (Soluk borusuna tüp yerleştirme) görevi verilmesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarının tepkisine neden oldu.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarının 6 yıl Tıp Fakültesi okuduktan, 5 yıl da uzmanlık eğitimi aldıktan sonra yaptıkları bir işlemin 2 yıllık teknisyenlere verilmesini, “Bundan sonra ameliyatları da cerrahların yapmasına gerek yok denilebilir” tepkisini gösterdi.

Tepkinin tekniker, teknisyen ve diğer sağlık personelinin yetersizliği anlamına gelmediğini, ancak 11 yıllık bir eğitim ile yapıldığında bile çok büyük riskler taşıyan uygulamaların uzman yetkinliği ile yapılmadığında kaotik ve ölümcül sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

Yönetmelik yüz yıl geriye götürüyor

Entübasyon'un tecrübe kazanmış hekimler için bile büyük problemler barındırabildiği, anestezi ile ilgişkili en fazla ve ölümcül komplikasyona neden olan işlem olduğunu belirten Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları, “Sağlıkta ileri doğru ciddi hedefler koymuş karar vericilerin bu yeni yönetmelik ile konuyu yüz yıl geriye götürme eğilimlerini görmezden gelemeyiz. Sağlık işi kırılgandır, sağlık işi ciddidir. İşin ciddiyeti de ayrıntılarda gizlidir. O ayrıntılardan ödün verilmeye başlanırsa bu felaketin başlangıcı olur” denilerek ortaya çıkabilecek iki tehlikenin, genç hekimlerin meslekten soğuması ve sağlık hizmetlerinde kaos olduğu belirtildi.

Tard yasal yola başvuruyor

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) yayımlanan yönetmeliğin hazırlanma sürecinde bakanlığın on üniversiteden görüş istediğini, ancak çıkan yönetmelikte bu görüşlerin dikkate alınmadığını açıkladı. TARD yönetmeliğin yasal düzenlemelere aykırı olduğunu, iptali için yasal sürecin başlatılacağını duyurdu.